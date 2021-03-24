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遊覽車公司鐵門深鎖冒煙 爐火忘關虛驚一場

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市義一路一家遊覽車出租公司，今晚7點多不斷冒煙出來，附近住戶都緊急疏散，旁邊就是一家婦產科，消防局調派大批消防人車趕至，發現有煙竄出鐵門，但鐵門還沒有發熱，懷疑可能是煮東西爐火未關燒焦，因無立即性危險，暫未破門。約等半小時公司派人趕至，開啟鐵門後發現在煮一鍋東西，已燒焦屋內才滿是煙霧，幸好沒有燒起來。

據住在附近的住戶表示，晚間7點多聞到濃烈燒焦味，從一家位在1樓的遊覽車公司冒出來，擔心竄出火舌延燒趕緊報案。由於隔壁就是一間婦產科，看診人數很多，也都聞到異味。

消防局懷疑可能是煮東西爐火未關燒焦，因無立即性危險，消防人員暫未破門。約等半小時公司派人趕至，開啟鐵門後發現在煮一鍋東西，已燒焦冒煙。

消防人員進屋查看後，發現有一桶小瓦斯爐在煮一鍋東西，已煮到焦黑，煮什麼東西看不出來，消防人員關閉開關後煙霧散去，虛驚一場。

婦產科旁公司下班鐵門深鎖冒煙，消防員趕至煮東西忘關。記者游明煌／攝影
婦產科旁公司下班鐵門深鎖冒煙，消防員趕至煮東西忘關。記者游明煌／攝影
婦產科旁公司下班鐵門深鎖冒煙，消防員趕至煮東西忘關。記者游明煌／攝影
婦產科旁公司下班鐵門深鎖冒煙，消防員趕至煮東西忘關。記者游明煌／攝影

婦產科 遊覽車 基隆

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