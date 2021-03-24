快訊

美中會後又槓上法國？中共「戰狼模式」全面升級

遺產卡住繳不出稅？聰明人用二招成功將遺產換現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

麥寮六輕異壬醇廠冒黑煙 消防人員射水降溫中

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)，今晚6時許傳出樹酯倉庫內冒出火花及黑煙，雲林縣消防局獲報後前往灌救，約1小時後火勢控制，目前無人員受困且無火煙，現場仍由消防人員射水降溫中。

雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已派員到場對水、周遭空氣採樣，將以違反空氣汙染防制法先對南亞公司裁罰。

消防局研判，該起事故原因非為爆炸，第一時間派出麥寮、北五、第三大隊等，共8輛消防車及救護車，與16名救災、救護人員於現場救援，由第三大隊指揮救災。

消防局同時通報環保局、建設處、新聞處、中區環境事故處理小組、麥寮鄉長、勞工處、110、火調人員、災管科長。初步研判燃燒位置在1樓，現場燃燒物質為初壬醛加樹脂，燃燒面積約3平方公尺。

麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣議員許志豪等人皆前往現場關心，並在臉書上發文，「由於現場發出惡臭，提醒民眾出門務必佩戴口罩」。

麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠今晚傳出樹酯倉庫內冒黑煙，目前無人員受困及無火煙，現場由消防人員射水降溫中。圖／讀者提供
麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠今晚傳出樹酯倉庫內冒黑煙，目前無人員受困及無火煙，現場由消防人員射水降溫中。圖／讀者提供

口罩 救護車

延伸閱讀

下雨了會延後限水嗎？彰化提前模擬消防車幫送民生用水

雲林縣88店獲婦女友善標章 寵愛女性不間斷

屏東萬丹工廠火警 救災水源一度缺乏…引養殖池水救火

讓大家注意！高雄市消防局獲贈反光條提高車輛辨識度

相關新聞

麥寮六輕異壬醇廠冒黑煙 消防人員射水降溫中

麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)，今晚6時許傳出樹酯倉庫內冒出火花及黑煙，雲林縣消防局獲報後前往灌救，約...

獨居翁騎單車迷途癱坐地上！熱心警載送+背助返家

台中市警局霧峰分局長陳家銘說，萬豐派出所警員張紹峯、姚海忠21日下午2時獲報，霧峰區豐正路386巷口有路倒老翁，到場發現...

台82線嘉縣東石交流道附近 大貨車撞機車2人受傷

嘉義縣台82線快速公路7.8公里處，朴子市往東石鄉平面道路段，下午5點25分發生大貨車撞機車車禍，造成55歲機車男騎士與...

偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心

王姓男子去年偷走一家彩券行的刮刮樂，遭法院判處拘役15天，他今年又在住家附近的娃娃機店，偷走場主放在機台上的備用公仔，事...

桃園男喝爛醉自撞重傷 酒測高達1.25急救10天仍死亡

桃園程姓男子酒後騎乘1輛機車，疑似受酒精影響導致操控、反應力下降，突然車身搖晃往右邊摔，加上車速快倒地滑行，直接撞上路旁...

小偷頻光顧誠實商店 雲林環保局公布畫面請警民抓賊

沙發師傅謝彣達20多年來利用廢料製作小沙發，並在斗六市設立「自助式誠實良心商店」，鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。不過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。