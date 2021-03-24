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麥寮六輕異壬醇廠冒黑煙 消防人員射水降溫中
麥寮六輕工業區南亞公司海豐總廠異壬醇廠(INA)，今晚6時許傳出樹酯倉庫內冒出火花及黑煙，雲林縣消防局獲報後前往灌救，約1小時後火勢控制，目前無人員受困且無火煙，現場仍由消防人員射水降溫中。
雲林縣環保局長張喬維表示，環保局已派員到場對水、周遭空氣採樣，將以違反空氣汙染防制法先對南亞公司裁罰。
消防局研判，該起事故原因非為爆炸，第一時間派出麥寮、北五、第三大隊等，共8輛消防車及救護車，與16名救災、救護人員於現場救援，由第三大隊指揮救災。
消防局同時通報環保局、建設處、新聞處、中區環境事故處理小組、麥寮鄉長、勞工處、110、火調人員、災管科長。初步研判燃燒位置在1樓，現場燃燒物質為初壬醛加樹脂，燃燒面積約3平方公尺。
麥寮鄉長蔡長昆、雲林縣議員許志豪等人皆前往現場關心，並在臉書上發文，「由於現場發出惡臭，提醒民眾出門務必佩戴口罩」。
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