影／與前妻同住分租公寓 醋前夫失控動手

新北市陳姓男子昨晚撞見與前妻同住分租公寓的男同事，懷疑是二人感情生變分手起因，一時醋勁大發，情緒失控動手打人，演變成互毆，板橋警方迅速到場制止，因二人都有受傷互控傷害，警方依法受理。

據了解，從事輕鋼架的51歲陳姓男子昨晚到板橋區前妻莊女所住分租公寓拿東西，在樓梯間撞見與前妻共同分租公寓的陳姓男子（44歲），與前妻是從事服飾業的同事。

陳男懷疑男同事是造成二人感情生變又離婚原因，在樓梯間順手拿工具袋內老虎鉗攻擊，對方為求自衛也徒手反擊，雙方頭手都多處擦挫傷。

對方友人見狀報警，員警獲報迅速趕抵，在公寓樓梯間將扭打成一團二人拉開，帶返派出所。