偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心
王姓男子去年偷走一家彩券行的刮刮樂，遭法院判處拘役15天，他今年又在住家附近的娃娃機店，偷走場主放在機台上的備用公仔，事後還將公仔拿到住家一樓擺路攤販賣，用厚紙板寫下「奶奶生病了，可憐我一下」，警方將他逮捕，依竊盜罪嫌送辦。
警方調查，王男（22歲）住在中山區林森北、錦州街口一棟大樓，他本月17日早上9點多，走到錦州街上的娃娃機店，見場主的備用公仔放在機台上無人看管，趁機偷走。
44歲王姓場主發現備用公仔遭竊，調閱監視器後報案，稱失竊的公仔價值1千多元。警方前往王男家中逮人，王否認犯行，稱公仔都是他花錢夾的，警方透過監視器影像確認王的犯行，將他依竊盜罪嫌送辦。
有附近住戶向警方指認，王是地方頭痛人物，曾在自家社區大樓電梯大小便、縱火，甚至在一樓管理室後方沙發公然手淫；他母親擔任清潔員，月薪兩萬多還要付房租，王卻時常向母親要錢，是名符其實的「啃老族」。
王還將偷來的公仔拿到他住家一樓門口販賣，用厚紙板寫下「奶奶生病了，可憐我一下，只好出來賺醫藥費」，騙取民眾愛心。
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