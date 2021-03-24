快訊

水情嚴峻 天氣風險公司：台灣未來45天雨水不樂觀

水深火熱我愛你？澳洲世紀洪水中的「全民救婚禮」

偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

王姓男子去年偷走一家彩券行的刮刮樂，遭法院判處拘役15天，他今年又在住家附近的娃娃機店，偷走場主放在機台上的備用公仔，事後還將公仔拿到住家一樓擺路攤販賣，用厚紙板寫下「奶奶生病了，可憐我一下」，警方將他逮捕，依竊盜罪嫌送辦。

警方調查，王男（22歲）住在中山區林森北、錦州街口一棟大樓，他本月17日早上9點多，走到錦州街上的娃娃機店，見場主的備用公仔放在機台上無人看管，趁機偷走。

44歲王姓場主發現備用公仔遭竊，調閱監視器後報案，稱失竊的公仔價值1千多元。警方前往王男家中逮人，王否認犯行，稱公仔都是他花錢夾的，警方透過監視器影像確認王的犯行，將他依竊盜罪嫌送辦。

有附近住戶向警方指認，王是地方頭痛人物，曾在自家社區大樓電梯大小便、縱火，甚至在一樓管理室後方沙發公然手淫；他母親擔任清潔員，月薪兩萬多還要付房租，王卻時常向母親要錢，是名符其實的「啃老族」。

王還將偷來的公仔拿到他住家一樓門口販賣，用厚紙板寫下「奶奶生病了，可憐我一下，只好出來賺醫藥費」，騙取民眾愛心。

王男被附近住戶形容為「啃老族」，平時無所事事，專偷他人物品，去年偷完彩券行的刮刮樂，出獄又偷娃娃機台的公仔，再次被警方依竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
王男被附近住戶形容為「啃老族」，平時無所事事，專偷他人物品，去年偷完彩券行的刮刮樂，出獄又偷娃娃機台的公仔，再次被警方依竊盜罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝

監視器 竊盜 彩券行

延伸閱讀

全家便利商店重現懷舊柑仔店！復刻版零食、冰品登場

大明星豪宅內裝各有巧思 柯震東、林俊傑風格獨特

7-11「ANNA SUI X 三麗鷗時尚聯萌集點」夢幻逸品快收

可愛重擊！哥吉拉大戰金剛萌炸玩偶 影城獨賣鐵粉必收

相關新聞

台82線嘉縣東石交流道附近 大貨車撞機車2人受傷

嘉義縣台82線快速公路7.8公里處，朴子市往東石鄉平面道路段，下午5點25分發生大貨車撞機車車禍，造成55歲機車男騎士與...

偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心

王姓男子去年偷走一家彩券行的刮刮樂，遭法院判處拘役15天，他今年又在住家附近的娃娃機店，偷走場主放在機台上的備用公仔，事...

桃園男喝爛醉自撞重傷 酒測高達1.25急救10天仍死亡

桃園程姓男子酒後騎乘1輛機車，疑似受酒精影響導致操控、反應力下降，突然車身搖晃往右邊摔，加上車速快倒地滑行，直接撞上路旁...

小偷頻光顧誠實商店 雲林環保局公布畫面請警民抓賊

沙發師傅謝彣達20多年來利用廢料製作小沙發，並在斗六市設立「自助式誠實良心商店」，鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。不過...

失婚男見警登門落淚 員警一席話讓他破涕為笑

高雄市李姓男子和老婆離婚後獨居，失去母子倆人的李男，每天靠著酒精麻痺自己，高雄市警局婦幼隊員訪查時，李男見員警上前大吐苦...

夫殺妻藏箱鄰居報案內容模糊？警錯失第一時間破案先機

台中市陳姓男子涉嫌在去年11月間在住處與前妻口角後，持球棒、菜刀、硫酸殺死妻子，陳行凶時，前妻曾喊救命被鄰居聽到，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。