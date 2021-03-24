快訊

水情嚴峻 天氣風險公司：台灣未來45天雨水不樂觀

水深火熱我愛你？澳洲世紀洪水中的「全民救婚禮」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園男喝爛醉自撞重傷 酒測高達1.25急救10天仍死亡

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園程姓男子酒後騎乘1輛機車，疑似受酒精影響導致操控、反應力下降，突然車身搖晃往右邊摔，加上車速快倒地滑行，直接撞上路旁車格內的小客車尾，程重傷失去意識，經抽血換算酒測值高達1.25，住院急救10天昨日仍不治，警方已報請桃園地檢相驗，調閱監視器釐清死因。

警方調查，程男（36歲）13日深夜11點多騎機車行經龜山區文化2路往復興1路時，途中突然車身不穩，先是向右側摔車後，連人帶車滑行再撞上路旁停在車格內的1輛小客車，程當場昏迷失去意識，附近路人聽見劇烈撞擊聲見狀報案。

警方、消防獲報到場隨即將程送醫急救，程經抽血換算酒測值高達每公升1.25毫克，明顯已經超標，由於他車禍身受重傷，住院急救10天，昨中午12點多病況仍未好轉宣告不治，警方已經報請檢方相驗釐清確切死因。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

程男酒駕騎機車自撞，抽血換算酒測值高達1.25，急救10天仍不治。記者曾健祐／翻攝
程男酒駕騎機車自撞，抽血換算酒測值高達1.25，急救10天仍不治。記者曾健祐／翻攝
程男酒駕騎機車自撞，抽血換算酒測值高達1.25，急救10天仍不治。記者曾健祐／翻攝
程男酒駕騎機車自撞，抽血換算酒測值高達1.25，急救10天仍不治。記者曾健祐／翻攝

酒測 監視器 酒精

延伸閱讀

桃園轎車撞電桿翻車 為了閃重機？警方：疑未專注路況

新莊賓士車與重機擦撞 重機騎士失去呼吸心跳急救中

相關新聞

台82線嘉縣東石交流道附近 大貨車撞機車2人受傷

嘉義縣台82線快速公路7.8公里處，朴子市往東石鄉平面道路段，下午5點25分發生大貨車撞機車車禍，造成55歲機車男騎士與...

偷娃娃機店公仔拿來賣 男子擺攤寫「奶奶病了」騙愛心

王姓男子去年偷走一家彩券行的刮刮樂，遭法院判處拘役15天，他今年又在住家附近的娃娃機店，偷走場主放在機台上的備用公仔，事...

桃園男喝爛醉自撞重傷 酒測高達1.25急救10天仍死亡

桃園程姓男子酒後騎乘1輛機車，疑似受酒精影響導致操控、反應力下降，突然車身搖晃往右邊摔，加上車速快倒地滑行，直接撞上路旁...

小偷頻光顧誠實商店 雲林環保局公布畫面請警民抓賊

沙發師傅謝彣達20多年來利用廢料製作小沙發，並在斗六市設立「自助式誠實良心商店」，鼓勵民眾回收廢電池、光碟片等兌換。不過...

失婚男見警登門落淚 員警一席話讓他破涕為笑

高雄市李姓男子和老婆離婚後獨居，失去母子倆人的李男，每天靠著酒精麻痺自己，高雄市警局婦幼隊員訪查時，李男見員警上前大吐苦...

夫殺妻藏箱鄰居報案內容模糊？警錯失第一時間破案先機

台中市陳姓男子涉嫌在去年11月間在住處與前妻口角後，持球棒、菜刀、硫酸殺死妻子，陳行凶時，前妻曾喊救命被鄰居聽到，警方獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。