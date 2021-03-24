桃園男喝爛醉自撞重傷 酒測高達1.25急救10天仍死亡

桃園程姓男子酒後騎乘1輛機車，疑似受酒精影響導致操控、反應力下降，突然車身搖晃往右邊摔，加上車速快倒地滑行，直接撞上路旁車格內的小客車尾，程重傷失去意識，經抽血換算酒測值高達1.25，住院急救10天昨日仍不治，警方已報請桃園地檢相驗，調閱監視器釐清死因。

警方調查，程男（36歲）13日深夜11點多騎機車行經龜山區文化2路往復興1路時，途中突然車身不穩，先是向右側摔車後，連人帶車滑行再撞上路旁停在車格內的1輛小客車，程當場昏迷失去意識，附近路人聽見劇烈撞擊聲見狀報案。