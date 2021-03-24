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影／非法電信商每月支援20萬通詐騙電話 逾千人被騙近億元
林姓男子開發APP、設電信機房，供詐騙集團假冒親友致電民眾，以「猜猜我是誰」手法借錢行騙，半年來每月發話20萬通，逾千人被騙近億元；刑事局搜索帶回林等5人依詐欺罪嫌函送，將函文NCC以電信管理法裁處，並追查詐團話務機房。
警方說，「猜猜我是誰」詐團多在境外設話務機房，以境外電信服務竄改來電顯示，進線國內電信公司致電被害人，來電顯示前端會帶「+」碼；若透過林的設備進入國內電信公司發話，則不會顯示「+」，被害人不易辨識。
警方調查，52歲林姓男子去年6月起在台中市某商辦大樓租辦公室，成立資訊公司，將伺服器設在新北市的電信機房；詐團上網使用他開發的APP，透過其機房竄改來電號碼發話行騙。
因號碼經竄改，沒有通聯紀錄，165反詐騙專線接獲報案，無法將涉案號碼停話。刑事局電信偵查大隊第一隊追查，本月11、12日搜索公司、機房，帶回林及公司工程師、會計等5人；犯嫌多坦承犯案。
據調查，林等人每月發話量約20萬通，收取話費每通最高1元。警方查扣伺服器1台、節費設備19台，避免被詐團持續發話。
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