孝男返家卻自撞加油島燒成焦屍 檢警相驗指向疲勞駕駛

37歲陳姓男子今天凌晨駕車要回高雄內門區住家，從國道10號旗山端下交流道後，疑疲勞駕駛，突然高速衝撞路旁加油站的加油島，對面加油站員工發現趕緊報案，不久車輛陷入火海，駕駛被燒得面目全非。橋頭地檢署檢察官偕法醫今天相驗，妻子從項鍊等特徵認出是她老公，檢方為求慎重，將採驗DNA。

是否有酒駕等情況，因為遺體燒得焦黑，難採血檢驗是否有酒精反應，死者家屬說，陳男拚事業作息早出晚歸，出意外地點是每天會走的路線，酒駕、輕生可能性不高。

旗山警分局從監視器畫面判斷，陳男下交流道後，應該要左轉，但陳男沒有轉彎，疑闖了紅燈，高速衝撞加油島，路面沒有煞車痕跡，推測是疲勞累恍神才出狀況，確切肇事原因仍待警方調查。