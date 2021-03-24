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孝男返家卻自撞加油島燒成焦屍 檢警相驗指向疲勞駕駛
37歲陳姓男子今天凌晨駕車要回高雄內門區住家，從國道10號旗山端下交流道後，疑疲勞駕駛，突然高速衝撞路旁加油站的加油島，對面加油站員工發現趕緊報案，不久車輛陷入火海，駕駛被燒得面目全非。橋頭地檢署檢察官偕法醫今天相驗，妻子從項鍊等特徵認出是她老公，檢方為求慎重，將採驗DNA。
是否有酒駕等情況，因為遺體燒得焦黑，難採血檢驗是否有酒精反應，死者家屬說，陳男拚事業作息早出晚歸，出意外地點是每天會走的路線，酒駕、輕生可能性不高。
旗山警分局從監視器畫面判斷，陳男下交流道後，應該要左轉，但陳男沒有轉彎，疑闖了紅燈，高速衝撞加油島，路面沒有煞車痕跡，推測是疲勞累恍神才出狀況，確切肇事原因仍待警方調查。
警方表示，第一時間報案者是隔著馬路另一家加油站員工，陳男撞擊的加油站凌晨沒營業，但對向加油站是24小時營業，員工發現後報案，也試圖拿滅火器幫忙滅火，但火燒得猛烈，滅火後，發現在駕駛座陳男已明顯死亡。
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