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才剛破獲應召站 北市萬華豪宅內又查獲安毒販

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市警方日前接獲毒品情資，循線查獲3名藥腳，近日又在萬華區康定路上一棟豪宅大樓內查獲林姓中盤和邱姓藥頭，該棟大樓月初才有應召站業者進駐經營被查獲，除了轄區警方加強查緝不法，也有民眾擔心居住品質受影響。

警方接獲舉報，康定路上豪宅大樓暗藏春色，3月5日到場搜索，果然查獲現場負責人、應召女子及嫖客等10人；未料近期偵辦一件毒品案，3月13日下午又在同棟大樓內查獲林姓中盤毒販及邱姓上游藥頭。

據悉，該棟豪華大樓前身為知名飯店，總樓層達26樓，鄰近西門町商圈，近年每坪均價超過60萬元，曾傳有網紅進駐置產，但有不少住戶抱怨大樓周邊有許多「站壁女子」出沒，偶爾還有「外送茶」進出。

一名曾待過轄區派出所的警員說，之前就偶有獲報，該棟大樓有可疑人士進出。其實會專挑類似大樓進駐的不法分子，常見經營項目包含黃、賭、毒，通常是收入不錯、做「大生意」的業者，所以相對高額的租金不成問題；他們看準大樓設有樓管過濾出入，須持磁卡搭乘電梯上下樓，算是門禁森嚴，加上鄰近市區、鬧區，貼近人潮又交通方便。

多數大樓管理單位發現不法活動，會主動聯繫警方處理，淨化環境，但部分樓管為保護自身安全，不見得願意「多管閒事」，也有部分屋主、房東擔心豪宅房價下跌，反而不希望警方經常出入大樓，更添蒐證難度。

警方表示，針對轄內不法活動將持續掃蕩，民眾若發現生活周遭有可疑人士出沒，可能涉及不法，應主動報警處理，警方對於不法行為絕不寬貸，將全力維護民眾良好的居住環境。

警方接連兩週在康定路上豪宅內查獲不法。記者李隆揆／攝影
警方接連兩週在康定路上豪宅內查獲不法。記者李隆揆／攝影
警方接連兩週在康定路上豪宅內查獲不法。記者李隆揆／攝影
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毒品 藥頭 網紅

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