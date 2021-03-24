iPhone12只賣1萬5？男子下訂5支並購買點數 警及時阻詐

高雄夏姓男子看到有網友，在臉書社團上Po文要以1萬5000元價格，販賣iPhone12，他立即下訂5支手機，並到便利商店購買遊戲點數要付款，幸好超商店員覺得有異狀，通報警方阻詐，保住夏男血汗錢。

左營分局表示，新莊派出所昨天傍晚6點多接獲報案，在左營區明誠二路上的某超商店員通報，有民眾在超商內的繳費機台前，一邊講電話，一邊按照電話指示操作機台，疑似遭到詐騙，要購買大額遊戲點數。

新莊所徐姓、許姓警員獲報後趕到現場，見到遭詐騙的夏男（46歲），他向警方表示，他在臉書上看到一名女網友在販賣最新款的iPhone12手機，價格僅要1萬5000元，再與對方連繫後不疑有他，馬上下訂5支。