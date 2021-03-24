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iPhone12只賣1萬5？男子下訂5支並購買點數 警及時阻詐

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄夏姓男子看到有網友，在臉書社團上Po文要以1萬5000元價格，販賣iPhone12，他立即下訂5支手機，並到便利商店購買遊戲點數要付款，幸好超商店員覺得有異狀，通報警方阻詐，保住夏男血汗錢。

左營分局表示，新莊派出所昨天傍晚6點多接獲報案，在左營區明誠二路上的某超商店員通報，有民眾在超商內的繳費機台前，一邊講電話，一邊按照電話指示操作機台，疑似遭到詐騙，要購買大額遊戲點數。

新莊所徐姓、許姓警員獲報後趕到現場，見到遭詐騙的夏男（46歲），他向警方表示，他在臉書上看到一名女網友在販賣最新款的iPhone12手機，價格僅要1萬5000元，再與對方連繫後不疑有他，馬上下訂5支。

隨後，夏男聽從指示要到超商購買遊戲點數付款時，就遇上警方到場。警員擔心夏男有「賺到了」的心態，若遭詐騙將會損失一筆可觀的金額，並請他出示與網友交易的聊天訊息，立即戳破詐團的一貫手法。

高雄夏姓男子看到有網友，在臉書社團上Po文要以1萬5000元價格，販賣iPhone12，他立即下訂5支手機。記者邱奕能／翻攝
高雄夏姓男子看到有網友，在臉書社團上Po文要以1萬5000元價格，販賣iPhone12，他立即下訂5支手機。記者邱奕能／翻攝

超商 詐騙

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