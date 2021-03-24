柴犬慘遭無牽繩土狗攻擊！ 女飼主護犬也受傷 土狗飼主恐觸法

桃園羅姓男子遛狗時將飼養的2隻黑色土狗解開牽繩，附近羅姓女子牽著1隻柴犬小便，土狗突發狂衝上前攻擊，緊咬柴犬胸口不放，她為救愛犬大腿也被咬到2個洞，人狗都掛彩鮮血淋漓，羅卻辯稱「來不及阻止」，檢方以羅沒用牽繩等保護措施，依過失傷害罪嫌將羅向法院聲請簡易判決處刑。

劉女當時在臉書爆料公社PO文指出，當晚牽柴犬到附近小便，突遭2隻黑狗攻擊，她撕心裂肺喊著老公的名字，也拚命拉著繩子要救愛犬，但黑狗卻緊咬不放，對方飼主還說「最好不要打我的狗喔」、「你打到牠了喔」，結果柴犬被咬到奄奄一息。

劉還說真的快崩潰，還好柴犬就醫後呼吸正常，但清創手術就花了她2萬多元，自己也被咬到去打破傷風，大腿靠近臀部也被咬了2個洞，直言「肉都掉了！」

檢方調查，羅男（62歲）去年9月30日晚上11點多帶2隻飼養的黑色土狗到賣場附近活動，卻沒將犬隻戴嘴套，並解開牽繩任由2犬遊走，結果劉女牽柴犬到附近時，土狗就突然撲上前攻擊柴犬，把牠脖子、背部和右腳都咬到撕裂傷，劉女為保護愛犬左手也慘遭咬傷。

劉女事後報警提告，檢方訊時，羅男矢口否認犯行，辯稱當時狗在鬥爭，自己距離約200公尺遠，他跑到一半就沒辦法跑，所以才來不及阻止。