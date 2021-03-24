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影／三寶伯騎機車「鬼之切入」 遭貨車撞噴磨地3圈

聯合報 / 記者賴韻如／桃園即時報導

「路安專案」臉書社團昨(23)日PO文分享一段行車紀錄器畫面，提醒用路人安全。影片中貨車駕駛行經桃園中壢大江附近時，前方綠燈路口突然出現一名阿伯騎車在斑馬線上橫切快車道，疑似想要迴轉，未注意後方貨車行駛而來。貨車駕駛煞車不及直接撞上，阿伯被撞彈飛數公尺，肉身在地上磨3圈才停止，過程中安全帽也噴飛，貨車駕駛隨即下車查看，只見阿伯一動也不動趴在地。

驚悚畫面引發網友熱議，不少網友紛紛留言「神切迴轉」、「阿伯傷得不輕」、「貨車駕駛滿倒楣的」、「貨車感覺也開滿快的」、「三寶式轉彎」、「阿伯真的出事了！」。

「路安專案」臉書社團昨(23)日PO文分享一段行車紀錄器畫面，提醒用路人安全。圖／翻攝自臉書「路安專案」
「路安專案」臉書社團昨(23)日PO文分享一段行車紀錄器畫面，提醒用路人安全。圖／翻攝自臉書「路安專案」

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