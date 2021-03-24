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北市公車事故逐年攀升 今年底將有1000輛大車加裝ADAS

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市公車事故頻傳，北市信義區昨日發生公車駕駛輾壓過馬路老婦悲劇，根據統計，北市車輛不禮讓行人，以及行人違規件數逐年增加，為了減少事故發生，北市府表示會與業者溝通，加強公車駕駛訓練，同時積極進行行人交安勸導；北市議員要求公車全面加裝ADAS輔助系統，公車業者表示已逐步裝設。

根據北市交通警察大隊統計，2018年行人違規件數總計有7798件、2019年舉發件數破萬，增加至1萬7218件、2020年有2萬1722件，今年截至2月底共有4048件。

而今年1月至2月取締「車輛不禮讓行人」違規件數共計2283件，較去年同期增加978件，取締「行人不依規定穿越道路」件數有4048件，較去年同期增加2308件。

為了改善行人安全問題及加強防治行人交通事故，北市警將加強維護行人安全執法取締及高齡行人交通安全宣導、勸導作業。

針對昨日再度傳出公車撞死行人事件，北市議員林亮君指出，希望北市14路公車都應加裝設備，並呼籲市府及業者應加快裝設時程；客運總經理李建文表示，已逐步在公車加裝輔助系統。

李建文說，將會深刻檢討公車肇事問題，並積極改善駕駛勞動環境，包含路線安排、排班問題、更新車子設備，以及減少駕駛工時、業績壓力等。

北市公運處表示，一套ADAS輔助防撞系統近8萬元，業者需自付4萬多元、市府補助49％，約3萬多元，北市共有3500輛公車，目前已有400輛公車安裝輔助系統，今年底預計完成1000輛車加裝系統，並編列明年預算，初步規畫補助600輛，目標5年內全市公車安裝完成。

針對公車駕駛交通事件頻傳，公運處表示，經查若駕駛有不禮讓行人屬實則會於公車評鑑扣方，警方也會開單，倘若發生肇事案件，公車評鑑會加重扣分。

駕駛教育訓練部分，將儲蓄要求公車駕駛右轉及指定路口要做指差確認，左轉則要求在路口中心處暫停，確認對向來車、號誌、行人後才可行駛。

86歲朱姓老婦在台北市信義區走斑馬線過馬路，被一輛公車左轉輾過死亡。記者李奕昕／翻攝
86歲朱姓老婦在台北市信義區走斑馬線過馬路，被一輛公車左轉輾過死亡。記者李奕昕／翻攝

北市 公車

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