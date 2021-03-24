聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園轎車撞電桿翻車 為了閃重機？警方：疑未專注路況
一輛轎車昨天下午約3點行駛桃園市大溪區大鶯路往新北市方向，到了韭菜專區時車輛突然失控，撞斷路邊電桿造成翻車，幸好駕駛人只有輕微擦挫傷，酒測值為0，自行就醫後無大礙。
駕駛人是36歲女子，事故發生時車上只有她一人，網友傳出因為閃躲重機才發生事故。大溪警分局今天中午說明，初步調查，駕駛人疑似未專注前方狀況，偏離車道自撞路旁電桿造成翻車，呼籲切勿疲勞駕駛，以維護自身及用路人安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言