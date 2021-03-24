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桃園轎車撞電桿翻車 為了閃重機？警方：疑未專注路況

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

一輛轎車昨天下午約3點行駛桃園市大溪區大鶯路往新北市方向，到了韭菜專區時車輛突然失控，撞斷路邊電桿造成翻車，幸好駕駛人只有輕微擦挫傷，酒測值為0，自行就醫後無大礙。

駕駛人是36歲女子，事故發生時車上只有她一人，網友傳出因為閃躲重機才發生事故。大溪警分局今天中午說明，初步調查，駕駛人疑似未專注前方狀況，偏離車道自撞路旁電桿造成翻車，呼籲切勿疲勞駕駛，以維護自身及用路人安全。

轎車撞斷電桿，不難想像碰撞力道猛。記者鄭國樑／翻攝
轎車撞斷電桿，不難想像碰撞力道猛。記者鄭國樑／翻攝

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