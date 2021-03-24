影／小二生連喊三聲老師竟被師痛毆？補教業者延遲通報先罰5萬

全國開設超過20間以上的知名連鎖補習班業者，在台中市大里立新分校傳出兒虐事件。今年3月5日有一名20多歲的補教老師，因情緒失控毆打一名小二男童，造成男童手臂大面積淤傷，家長今天召開記者會表示，他要看監視器真相，補教業者和警方都不願提供，孩子至今心裡有陰影。

台中市教育局表示，這起案件今年3月5日發生，20多歲的魏姓教師不當管教，當日魏師即離職，補習班3月8日才通報教育局，涉及隱匿通報，依違反「補習及進修教育法」裁處負責人5萬元罰鍰，要求補習班業者對所屬員工落實法規教育訓練，並將執行情形列入稽查重點，一旦有違法情事將依規裁處，絕不寬貸。

補教業者鄭姓董事長表示，補教業老師大學畢業即可擔任，事後內部已全面教育宣導「禁止不當管教」，對於家長願意負擔所有應負責任，並再次跟家長抱歉。這名教師坦承自己當天情緒失控，對自己行為十分懊悔，表示願意負責一切相關責任絕不逃避，因情緒管理不佳，已由公司解僱，導師有良民證，補習班僱用不違法。

台中市社會局說，此案經社工訪視調查評估，補習班老師已違反兒少權法第49條第1項第15款「對兒童及少年為不正當之行為」，社會局依兒少權法第97條規定，可處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。

這名家長表示，小二的兒子在3月5日當天只是連喊三聲老師，魏姓教師突發性情緒失控，連打孩子近十下，造成手臂大面積瘀傷。孩子回家不敢讓家長知道，表示要自己洗澡，直到睡前姐姐要帶弟弟去洗澡，發現他手舉不起來，事情才曝光。

議員鄭功進表示，業者逾時通報，卻只被罰款5萬元，可繼續招生，這種比例原則嚴重失衡的規定，明顯不具嚇阻效果，有關單位若不盡早提出補救辦法，恐成兒虐防治潛在突破口。

台中市教育局表示，市府嚴厲譴責補習班教師不當管教行為，獲報後立即由台中市家庭暴力及性侵害防治中心展開調查，確認補習班教師已違反兒童及少年福利與權益保障法，最重可處60萬元罰鍰，並公布其姓名或名稱；教育局也將儘速召開短期補習班不適任人員認定委員會，依審議結果作不適任人員提報。