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想給女兒驚喜！桃園八旬嬤衝台中迷路 熱心警幫找到家人

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

桃園市八旬蔡姓老嬤平時獨居南崁，14日突然想到在台中打拚工作的女兒，因此臨時決定搭車南下，但沒有通知女兒，本想給女兒一個驚喜，沒想到搭到台中車站之後卻迷路，一路走到台中公園發現有派出所，因此向警方尋求協助，警方調查後，順利通知蔡嬤的女兒到派出所接回，蔡嬤女兒說，媽媽年紀大記憶力不好，早已搬家到東區，媽媽卻還以為住在太平，非常感謝警方及時協助。

第二分局台中公園所巡佐陳伸興、警員吳佩蓉在14日下午4時許值班時，高齡85歲的蔡姓老嬤進入派出所尋求協助，蔡嬤稱自己住在桃園南崁，因於十分想念女兒，臨時決定搭乘台鐵南下，「想給女兒一個驚喜」，未料出了台中車站後，才發現自己忘記女兒的住處，才一路走到台中公園。

警方除耐心安撫蔡嬤情緒外，並透過警政系統查詢，順利聯繫上蔡嬤女兒，蔡嬤女兒接獲消息後，趕緊連同丈夫趕至所內，接回母親。

蔡嬤女兒表示，她已定居東區多年，但媽媽卻仍以為自己住在太平區，十分感謝警方的協助，不然若讓年邁的母親獨自在外流浪，後果恐不堪設想。

第二警分局長蔡元戎表示，家中如有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。

桃園市蔡姓阿嬤在14日時搭車南下台中找女兒，卻忘記女兒住址，第二警分局順利聯絡到蔡嬤女兒到派出所接回。圖／第二警分局提供
桃園市蔡姓阿嬤在14日時搭車南下台中找女兒，卻忘記女兒住址，第二警分局順利聯絡到蔡嬤女兒到派出所接回。圖／第二警分局提供

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