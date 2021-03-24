聽新聞
test
0:00 / 0:00
想給女兒驚喜！桃園八旬嬤衝台中迷路 熱心警幫找到家人
桃園市八旬蔡姓老嬤平時獨居南崁，14日突然想到在台中打拚工作的女兒，因此臨時決定搭車南下，但沒有通知女兒，本想給女兒一個驚喜，沒想到搭到台中車站之後卻迷路，一路走到台中公園發現有派出所，因此向警方尋求協助，警方調查後，順利通知蔡嬤的女兒到派出所接回，蔡嬤女兒說，媽媽年紀大記憶力不好，早已搬家到東區，媽媽卻還以為住在太平，非常感謝警方及時協助。
第二分局台中公園所巡佐陳伸興、警員吳佩蓉在14日下午4時許值班時，高齡85歲的蔡姓老嬤進入派出所尋求協助，蔡嬤稱自己住在桃園南崁，因於十分想念女兒，臨時決定搭乘台鐵南下，「想給女兒一個驚喜」，未料出了台中車站後，才發現自己忘記女兒的住處，才一路走到台中公園。
警方除耐心安撫蔡嬤情緒外，並透過警政系統查詢，順利聯繫上蔡嬤女兒，蔡嬤女兒接獲消息後，趕緊連同丈夫趕至所內，接回母親。
蔡嬤女兒表示，她已定居東區多年，但媽媽卻仍以為自己住在太平區，十分感謝警方的協助，不然若讓年邁的母親獨自在外流浪，後果恐不堪設想。
第二警分局長蔡元戎表示，家中如有長者或患有失智症之家屬常有走失之虞，可至社會局(處)申請愛心手鍊；民眾如碰上迷失長者，可透過手鍊上24小時服務專線（0800-056-789），告知服務人員手鍊上編號，即可聯繫家屬，或報警求助，讓患者能在最短時間內回到溫暖的家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言