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影／北市男騎共享機車酒駕蛇行 駕駛見義勇為攔下報案

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市許姓男子在大同區小吃店喝了幾罐啤酒，接著租共享機車沿民族西路一路酒駕，獲後方開廂型車的林姓駕駛見義勇為報警，並上前攔阻，警方趕抵對許酒測，酒測值為0.48已超標，詢後將許依公共危險罪嫌送辦。

大同分局感謝林姓男子熱心報警，間接幫助警方查出一名酒駕罪犯，降低酒駕害人無辜喪命情事發生。

警方調查，許男（30歲）本月18日晚上10點多，酒後租共享機車從民族西、重慶北路騎到民族西、承德路口，蛇行約500公尺，林姓駕駛在後方察覺有異，待紅燈亮起，將車往前方開，下車將許攔下並報案，當下就發現許男酒後駕車。

警方到場查出許酒測值超標，許供稱在附近小吃店喝了啤酒，自認只是啤酒，不知道酒測值會超標，警方詢後將他公共危險罪嫌送辦。

警方趕抵發現許男確實騎共享機車酒駕，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝
警方趕抵發現許男確實騎共享機車酒駕，詢後將他依公共危險罪嫌送辦。記者蔡翼謙／翻攝

酒測 酒駕 超標

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