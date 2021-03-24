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沒警察也別違規！北市2路段3月底啟用AI科技執法
為維護中山北路二段（馬偕醫院前）及建國高架道路通行順暢及橋梁安全，台北市政府警察局已於周邊完成建置科技執法設備，預計今年3月底開始執法取締；另，今年1月啟用執法的台北車站及吳興街220巷違規停車數量，也因科技執法達到減少目的。
台北市交通警察大隊指出，建置完成科技執法設備後，將在3月29日起啟用執法，取締中山北路二段（馬偕醫院前）車輛違規停車，以及建國高架道路車輛違規行駛管制區、跨越雙白線。
其中，建國高架道路採用AI運算辨識車種及其行經位置與時間，再透過系統自動判斷違規行為及違規路徑，提升違規識別率，違規行為經採證後，再由警員認證舉發。
另外，今年1月4日啟用執法的台北車站及吳興街220巷（台北醫學大學附設醫院前）違規停車科技執法，經統計，2月底台北車站違停取締數共達390件，較1月取締的460件減少15.2％。
吳興街220巷違停取締數達547件，較1月取締的808件減少32.3％，顯見科技執法達到減少違規目的已有初步成效。交大表示，取締交通違規目的不在開單，盼能遏止違規與事故，維持交通順暢。
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