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警破獲網路簽賭集團！僅4個月下注金3億 監控密不透風外出買便當露餡

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

以蕭姓男子為首的網路簽賭集團，在台北、新北、基隆、桃園等地廣設據點，接受六合彩、今彩539透過網路簽注，基隆市警方會同刑事局日前兵分多路搜索8個據點、住處逮獲6人，現場查扣簽注金25萬元，依賭博等罪嫌移送偵辦。警方清查發現不法集團去年12月至今，短短4個月累計簽注金額高達3億元。

基隆市刑大隊偵三隊、科偵隊會同第一、第二分、第四分局偵查隊及刑事警察局偵查第九大隊第一隊共組專案小組，追查以蕭姓男子為首的網路簽賭集團，16至22日分持台北、士林、桃園地方法院核發8張搜索票，分別前往台北市、基隆市、桃園市等處所執行搜索。

警方查扣電腦5組、點鈔機1台、監視器1組、六合彩簽單及模擬槍1支等證物，蕭男位在北市文山區的據點，為規避警方查緝，在門口裝設魚眼高畫質監視器，全天監看管制人員進出。警方埋伏多時，利用集團成員外出買便當時一舉進屋查獲。

刑大副大隊長沈瑞坤今天表示，警方查出蕭男接受六合彩、今彩539簽注，為規避警方查緝，將簽賭方式改為網路簽賭，從去年12月開始經營，迄今接受下注賭金高達3億元，短短4個月已獲利金額約600萬元，經營規模是基隆近來查獲最大宗網路賭博案。

基警執行賭博、打擊洗錢及地下通匯專案行動成果豐碩，針對轄內易涉賭博之場所、地下通匯行為及水房集團加強實施搜索臨檢。自15日至22日配合警政署規劃執行專案，查獲職業賭場4件18人、六合彩簽賭5件6人、網路賭博4件8人及公共場所賭博2件5人，共15件37人；洗錢及地下通匯犯罪共偵破5件10人、不法洗錢金額約2754萬元。

簽賭集團4個月下注金3億，監控密不透風外出買便當露餡。記者游明煌／翻攝
簽賭集團4個月下注金3億，監控密不透風外出買便當露餡。記者游明煌／翻攝
簽賭集團4個月下注金3億，監控密不透風外出買便當露餡。記者游明煌／翻攝
簽賭集團4個月下注金3億，監控密不透風外出買便當露餡。記者游明煌／翻攝
簽賭集團4個月下注金3億，監控密不透風外出買便當露餡。記者游明煌／翻攝
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