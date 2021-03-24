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新北議員揭托育中心違規 竟遭業者提告妨害名譽

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北市議員張維倩日前陪同某家遭托嬰中心主任故意檢舉虐童托育人員報案，未料張維倩竟遭業者提告妨害名譽，幸好經檢察官審理為不起訴處分，張維倩說，她不會因業者的提告而退縮，若她都退縮了，還有誰願意為孩子勇敢。

該私立托嬰中心日前遭民眾檢舉師生比不符，新北社會局前往稽查時，業者竟不願開門規避稽查，事後社會局人員進入調查發現確實有違規情況，而業者卻說自家的托育人員有虐童情況，最後發現是業者與員工有薪資糾紛，才遭故意檢舉。

不過當時陪同托育人員前往報案的張維倩，昨卻收到來自新北地檢署的公文，打開才發現竟遭業者提告，而地檢署審理過後認定張維倩並無妨害名譽，因此為不起訴處分。

張維倩說，業者被查獲師生比不符時，竟以提告方式威脅知情的員工都不得透露，也同樣至地檢署提告，希望她不要繼續為這些受害人提供協助，不過她不會退縮，反而會更努力為民服務。

新北社會局兒童托育科長林秀穗說，該私立托育中心有師生比不符等狀況，已要求限期改善完成，不過調查過程中規避稽查、有違規狀況，因此取消該業者準公共托育中心的資格。

新北市議員張維倩日前陪同某家遭托嬰中心主任故意檢舉虐童的托育人員報案，竟遭業者提告妨害名譽。圖／張維倩團隊提供
新北市議員張維倩日前陪同某家遭托嬰中心主任故意檢舉虐童的托育人員報案，竟遭業者提告妨害名譽。圖／張維倩團隊提供

托育 虐童

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