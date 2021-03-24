影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

37歲陳姓男子今天凌晨駕車從高雄市區要返回內門住家，從國道10號旗山端下交流道後，突然高速衝撞路旁加油站的加油島，疑因受傷無法逃出，不久整輛車陷入火海，陳男葬身火窟。陳男經營的公司在仁武區，住家在內門，與父親、妻小三代同堂，親友說，陳男相當孝順，寧可多花時間通勤也要住老家多陪伴長輩。

陳男經營科技公司、成衣印刷，事業規模不小。死者妻子接獲噩耗從內門趕到事發地點，看到車燒得面目全非，丈夫沒能及時逃生，心情悲痛，她說，丈夫工作相當投入，常忙到凌晨返家，最近趕訂單要出貨，昨天又有一些機器狀況，所以忙到更晚。

陳男與妻子育有一對兒女，大的讀小二、小的讀幼稚園，一家人與父親同住內門老家，三代同堂相當幸福。

是否有疲勞駕駛、酒駕等情事，旗山警分局表示，今天會報請橋頭地檢署檢察官相驗，釐清致命傷、肇事原因等。消防局火調人員也有到場採證。

從監視器畫面可看出，車輛撞擊加油島瞬間力道猛烈，之後車子出現漏油，不久便起火，車子很快陷入火海。凌晨時段，加油站打烊，沒有工作人員可及時救人、滅火，消防隊員趕到後將火撲滅，但陳男已明顯死亡。