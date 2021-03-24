職業賭場藏身競技休閒館 辣妹荷官吸引賭客

屏東縣潮州警分局本月21日查獲轄內桌遊主題式賭場，該賭場聘請多名22到25歲穿著性感的年輕女子擔任荷官，吸引賭客前來，警方凌晨時一舉查獲，當場查獲5名女荷官，賭客1人，賭場協助人員共8人，查扣現金31萬多元。

警方調查，該賭場位在潮州鎮北平路段，平時以競技休閒館，並提供妞妞、百家樂等多種紙牌遊戲作為掩護，招收多名為會員，將玩撲克牌遊戲「三寶」與荷官對賭，比點數大小賭博財物，並可以用新台幣兌換籌碼後再兌回。

警方多次探訪後，掌握該賭場的營利模式，21日凌晨1時許，進入該賭場，查獲5名年約22-25歲莊姓女荷官等5人，還有賭客1人，賭場協助人員2人，共計8人。