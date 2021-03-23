失智老翁住院3小時吃麵包噎到成植物人 醫院賠557萬元

基隆市林姓女子送失智的父親住院，告知院方父親會狼吞虎嚥，務必餵「碎食」。入住不到3小時，照護員拿整塊紅豆麵包給林吃，結果噎到，急救後成植物人。家屬求償照護費用及精神慰撫金等共807萬元。基隆地院審理後，認定照護員未將麵包剁碎、撕碎有過失，醫院也要負連帶責任，判賠557萬元。全案可上訴。

判決指出，罹患精神疾病的林男2018年4月6日上午9點左右，由女兒送往醫院辦理住院。林女告知黃姓照護員，林男須餵「碎食」。林的子女指控，父親送進醫院不到3小時，就因照護員拿整塊紅豆麵包給林男吃，導致林男噎到；又因照護員和黃姓主治醫師搶救措施不當，造成林男窒息昏迷，送醫急救後呈植物人狀態。

林男和3名子女向醫院、主治醫師和照護員，要求連帶賠償已支出醫療費用6萬8611元、已支出必要開銷8248 元及未來10年入住醫院，須有專人照料住院費300萬元。4人另連帶求償精神慰撫金共500萬元。

被告答辯，林男入院到因噎到昏迷，僅相隔3小時，院方猶難判斷他的吞嚥能力。林男家屬誤將紅豆麵包交給護理人員，林男又拒絕醫院當天碎食餐點，照護員信任家屬攜帶的食物應無疑慮，且麵包鬆軟，醫院並無提供麵包碎食往例，才將紅豆麵包交給林男吃，應無違反照護義務。

被告表示，林男倒地6秒左右，照護員就施以哈姆立克急救法，並以對講機通報醫護人員。2分多鐘後，林送移到餐廳門外，黃姓醫師接手施以心肺復甦術，直到送上救護車為止，急救措施符合醫療標準程序，聲明駁回告訴。

法官查出，林男入住醫院時，女兒有明確告知院方須用「碎食」，醫院入院護理評估也記載「飲食：碎軟食」、「注意力不集中、躁動，有狼吞虎嚥用餐史」，黃姓照護員應以「碎食」協助林男進食，卻不遵醫囑，把整塊紅豆麵包給林吃，造成噎到引發窒息昏迷而有過失。

法官認為，林男慣於狼吞虎嚥，屬噎食高危險群，醫院相關病歷紀錄明確，被告辯3小時難判斷吞嚥能力昧於事實。林男既經醫囑須碎食，就算紅豆麵包是家屬提供的鬆軟食品，或醫院無供應麵包碎食往例，照護員都應先將麵包剁碎、撕碎再給林吃，才算善盡「協助病患用膳」照護義務。

醫院雇用的照護員負責照護住院病患，醫院未能舉證證明已盡相當注意，或縱使加以相當注意仍不免發生損害，因此要對照顧員過失侵權行為負連帶賠償責任。

黃姓醫師和黃姓照護員急救過程是否違反醫療常規部分，法院依兩造合意，函囑衛生福利部醫審會鑑定，鑑定意見為急救行為無延誤或不當之處，與病人經急救呈植物人狀態結果，無因果關係存在，法院判黃姓醫師免賠。