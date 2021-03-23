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有夠囂張！桃警頒獎表揚 詐團電話恐嚇郵局行員

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大園、觀音地區去年相繼發生王姓、高姓獨居婦人透過網路交友，誤信自稱巴西的美籍飛行員缺錢打官司，被騙匯款逾百萬元，高婦誤信自稱葉門軍醫受傷匯款5.6萬元，幸好郵局行員機警攔阻，保住2婦人財產，大園分局長吳明彥今天向2郵局行員頒發感謝狀和禮券，未料詐騙集團今天下午囂張電話騷擾恐嚇行員，警方重視偵辦。

大園警方表示，大園地區去年底發生77歲王姓獨居婦人，透過網路交友軟體，遭自稱家住巴西的美籍飛行員男子甜言蜜語，王婦誤信找到真愛，該男以打官司缺錢，王婦分次匯款百萬元後，當她前往郵局再次匯款，遭局員識破攔阻，避免王婦再受騙。

57歲高姓婦人也是透過網路交友軟體，誤信自稱葉門籍軍醫男子甜言蜜語，也以為找到真愛，該男子冒稱受傷就醫缺錢，請高婦匯款幫助，高婦去年底前往觀音地區郵局匯款5.6萬元，幸好局員警覺攔阻，保住高婦現金避免被騙。

詐騙集團利用網路交友網站亂槍打鳥，盯上大園、觀音地區獨居婦人「假交友、真詐財」，造成王婦、高婦受騙失金及造成「愛情夢碎」，分局長吳明彥前往2郵局向阻詐行員頒發感謝狀及禮券，對行員機警守護民眾財產表揚和肯定。

未料詐騙集團囂張，獲悉2郵局接獲表揚，竟打電話向郵局行員騷擾恐嚇，引起行員憂心忡忡。吳明彥表示，詐騙集團詐騙方法多，為防民眾遭詐騙，警方積極與轄內金融機構及超商建立聯防機制共阻詐騙通報網，詐騙集團竟敢囂張騷擾金融行員，挑戰公權力，「簡直太過分」，警方一定依法偵辦，打擊不法絕不寬待，維護聯防金融機構及行員安全。

桃園市大園、觀音地區郵局阻詐有功，大園分局長吳明彥（左二）頒發感謝狀，未料詐騙集團竟囂張電話騷擾恐嚇行員，引起警方重視偵辦。記者曾增勳／翻攝
桃園市大園、觀音地區郵局阻詐有功，大園分局長吳明彥（左二）頒發感謝狀，未料詐騙集團竟囂張電話騷擾恐嚇行員，引起警方重視偵辦。記者曾增勳／翻攝

詐騙集團 郵局 獨居

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