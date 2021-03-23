影／網批蓄意謀殺！跨雙黃線逆向超車 撞機車後視鏡

道路駕駛常見超車行為，但如果造成其他用路人的危險，實在很不應該！一名網友在臉書「爆料公社」PO文與影片，抱怨自己在路上遇到對向超車，已經讓他的生命安全受到威脅。影片中可見，一輛白色轎車跨雙黃線逆向超車，這名網友說，自己並不排斥超車，「但這輛白車明明可以靠回去又不靠回去，駕駛就是仗著自己有鈑金，人家一定會讓他，今天好險只是撞到我的後照鏡，如果是撞到我的把手，我就『犁田』了。」

網友看完影片也痛批「汽車駕駛太扯，根本就是蓄意謀殺！」、「你若是開砂石車，他就不會這樣開了」、「雙黃線不能超車，這是出來害人的、「你脾氣真好，我肯定去揍人」、「這樣的超車法，也敢出來丟人現眼？」、「遇到這種的最好是閃遠一點，不必用生命悍衛路權，然後再用力檢舉他！」 民眾在臉書「爆料公社」PO文與影片，抱怨一輛白色轎車跨雙黃線逆向超車，網友看完影片也痛批「汽車駕駛太扯，根本就是蓄意謀殺！」圖／翻攝臉書「爆料公社」