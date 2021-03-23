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85歲婦人跌落床女兒也癱瘓 警到場發現家中困苦情況

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區一名85歲高姓婦人疑似要點眼藥水，不慎跌下床，她的女兒因雙腳癱瘓，見高婦無法起身，自己也無力將母親扶起，只能報警求助，警方到場通報救護車帶高婦到醫院檢查，幸好高婦身體無大礙，員警事後也通報社工介入協助高婦母女。

高婦女兒向員警表示，她與母親兩人相依為命，自己多年前因車禍造成雙腳癱瘓，平時需坐輪椅，母親則因年邁腿腳不便，這幾天都只能躺在床上，兩人平時靠急難救助金過活，本月20日下午1時許母親因要點眼藥水，不慎從床上跌落地板，自己又無力扶起母親，只能打110請員警到場協助。

警方到場見高婦跌坐在地板上，趕緊將高婦扶起，並關心她的身體狀況，高婦表示身體無大礙，後來由救護車送醫檢查，員警離開時也提醒兩人，如之後有任何急難救助需要警方幫忙，皆可撥打報案電話，員警會盡速派員到場，警方事後也通報社工介入提供協助。

楠梓警分局表示，轄區員警會運用巡邏期間主動了解弱勢群體是否需要提供協助，並轉介相關單位，民眾如有任何急難事件需要幫忙，務必撥打「110」報案專線或「119」救護專線請求警消協助。

高雄市楠梓區一名85歲高姓婦人不慎跌落床，家中女兒也因雙腳癱瘓無法扶高婦起身，只好報警求助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名85歲高姓婦人不慎跌落床，家中女兒也因雙腳癱瘓無法扶高婦起身，只好報警求助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名85歲高姓婦人不慎跌落床，家中女兒也因雙腳癱瘓無法扶高婦起身，只好報警求助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區一名85歲高姓婦人不慎跌落床，家中女兒也因雙腳癱瘓無法扶高婦起身，只好報警求助。記者陳玫伶／翻攝

救護車 社工

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