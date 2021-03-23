影／22歲女被拘禁虐打傳出「神明說」現場找到神明照片

台中二十二歲葉姓女子被拘禁十四天虐打後，昨天清晨從汽車旅館逃出求救，全身是傷，警方逮捕一男三女嫌疑人，其中還包括二名她的昔日美髮店女同事兼好友，一名嫌疑人自稱被害人欠她800元還偷錢，才給她教訓，四嫌今天都承認打人，警方在旅館找到神明照片和平安符，懷疑主嫌是吳女，涉嫌以「神明說」，要眾人一起處罰虐打被害人，警方今天依妨害自由、恐嚇、傷害案罪嫌移送台中地檢署偵辦。

警方表示，葉姓女子的母親莊女本月下旬透過朋友向台中市大甲分局大甲派出所連繫，稱女兒三月上旬離家後未歸，但不在家中這段期間都有使用LINE和母親聯络，母親勸女兒回家，女兒都不願意，莊女警覺有異。

葉女目前已離職待業中，事後莊女獲知，女兒是與另二名昔日美髮店女同事兼好友，二十二歲呂姓女子十九歲易姓女子一起離家，警方跟莊女討論後，認為葉女無故離家未歸，又勸不回家，案情不單純，請莊女和另二女的的家長，前天到派出所通報協尋人口 。

大甲分局受理並通報相關單位積極協尋，昨天早上六點，大甲分局接獲中市第六警分局通知，大甲分局受理協尋的葉女，她昨天傷痕累累搭救護車到市政派出所報案，葉女說她被拘禁在汽車旅館並打傷，自己逃出，跑到最近的派出所報案，警方隨即在台中市一家汽車旅館循線查獲相關人員，包括三十八歲吳姓女子與她丈夫三十六歲王姓男子、另二名被協尋人呂女及易女也在場。

大甲分局和第六分局成立專案小组共同偵辦，初步調查，葉女在離家過程中，因被易女指控，葉女欠對方八百元還偷錢，易女找同事呂女和到常到美髮店洗髮的客人夫妻，一起拘禁葉女，易女夥同另三嫌，不斷向被害人恐嚇「妳不還錢就打妳」，被害人堅稱沒欠對方錢，卻遭到三嫌不斷辱罵，還拿麻將皮尺毆打成傷，葉女四肢及右眼與背部都瘀青，雙手手指與手背都被打到脫皮。

據了解， 嫌疑人吳女與丈夫在台中市開早餐店，是二名女嫌疑人任職美髮店常客，吳女獲知其中易女也相信「神明」，曾和易女聊天到神明話題，吳女透過二女介紹再認識被害人葉女，發現葉女個性單純，更相信神明之說。

葉女本月5日離家後，和二名好友與吳女和丈夫共5人在台中市旅遊玩樂，本月中旬，吳女突然告訴二女，被害人葉女欠二女錢，還偷她們的錢，如果不還錢，大家要代替神明處罰她，期間還拿鐵鍊綁葉女雙手，限制她行動。