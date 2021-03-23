大膽竊賊毀佛像偷香油錢 南警一天破案

「你好大膽，連香油錢也敢偷！」台南市東區小東路與東興路口，有尊阿彌陀佛像，長期護佑著當地居民，昨天一早廟方人員照慣例到廟前敬茶時，發現佛像遭人破壞，原本鎖在廟壇內錢油箱遭毀損，香油錢被偷光。警方接獲民眾報案後，今天破案。

台南市警一分局敬敬派出所長黃祥賓，昨天上午接獲廟方人員報案後，帶同警員楊棨翔、朱晉廷、徐立昇積極追緝，調閱監視錄影畫面查出，昨天清晨3點多，騎乘腳踏車男子涉有重嫌。

只見畫面中名男子騎乘腳踏車到現場，隨後拾起一條鐵條開始破壞廟壇上的門，再用鐵條破壞佛像，又將手伸進廟壇內的錢箱竊取香油錢，得手後騎乘腳踏車沿小東路往東方向逃逸。