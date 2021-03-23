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影／半夜施放高空煙火擾民 新店警以車追人依法開罰

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市昨天有人半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。

新北市新店區中山路與溪園路口旁奇跡公園，昨天清晨5時許，有人在停車場內施放高空煙火，巨大鞭炮聲驚擾附近住戶安寧，轄區新店警分局江陵派出所獲報，立即調派巡邏員警到場，未發現可疑人車，僅發現遺留鞭炮放後的殘渣。

警方調閱監視器畫面並過車輛辨識系統，發現涉嫌施放高空煙火者為33歲邱姓男子，昨天通知邱男到案。

據了解，邱男到案後坦承施放高空煙火，警詢後依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。警方表示，邱男曾有多次無故施放高空煙火的違法行為，新店警方為防止類似擾民行為，將於每天凌晨0至6時編排相關交通稽查勤務，並加強周遭巡邏盤查可疑人車來加以防範。

半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。記者王長鼎／翻攝
半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。記者王長鼎／翻攝
半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。記者王長鼎／翻攝
半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。記者王長鼎／翻攝

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