影／半夜施放高空煙火擾民 新店警以車追人依法開罰

新北市昨天有人半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。

新北市新店區中山路與溪園路口旁奇跡公園，昨天清晨5時許，有人在停車場內施放高空煙火，巨大鞭炮聲驚擾附近住戶安寧，轄區新店警分局江陵派出所獲報，立即調派巡邏員警到場，未發現可疑人車，僅發現遺留鞭炮放後的殘渣。

警方調閱監視器畫面並過車輛辨識系統，發現涉嫌施放高空煙火者為33歲邱姓男子，昨天通知邱男到案。