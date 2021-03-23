影／汽車國中校門前直線飆速 險撞上學6學生引爆網怒

南投縣仁愛國中今上午6名學生走在斑馬線上準備進校上課，一輛白色轎車沒禮讓也沒放慢車速，就朝學生疾駛而去，嚇得導護老師要學生快閃才未造成傷亡，校方怒PO影片譴責駕駛人太過分，也引發網友怒火，籲警方揪出這名無良駕駛。

台14甲線省道是往返埔里、清境地區的主要道路，仁愛國中校門口就緊鄰該幹道旁，但以假日車流最為頻繁；但校門前卻未設置交通號誌，僅劃設斑馬線，並設置提醒減速的「慢」字，部分駕駛人視若無睹，未料今更險釀意外。

每天上午7時過後是學生入校高峰期，仁中學務主任今天循往例在校門口導護交通，上午7時20分時見6名學生準備要過馬路，主任趨前到馬路旁指揮學生走斑馬線，並舉手向來車示意煞停，一輛白色轎車竟視若無睹，催足油門往前衝。

「生死一瞬間！」當時6名學生就走在斑馬線上，該輛白色轎車完全沒想禮讓，並未放慢車速或煞停，主任驚覺不對急向學生大喊，要走在前方的3名學生快衝過來，後面3人則是嚇得往後退，看著白車呼嘯而過，現場7人嚇出一身冷汗。

而不禮讓行人的危險駕駛行徑也被校門前監視器全拍下，校方人員上網PO出驚險一瞬間，希望往來汽機車減速慢行，但畫面一出引爆網友怒火，痛批該名駕駛人「眼睛瞎了嗎」、「駕照用雞腿換的嗎」等，更紛紛表示這種行為絕不能姑息。

仁愛國中校長朱珮芬說，已提供相關畫面給當地警方追查，過去曾爭取設置交通號誌，經評估流量不足受挫；仁愛鄉公所則表示，校門前幹道限速30公里，但因道路筆直常見超速行駛，相當危險，後續將邀集相關單位重新研議設置號誌。

仁愛警分局則表示，已根據校方提供未禮讓學童過馬路的影片，並調閱路口監視器確認其違規行為明確，依照「道路交通管理處罰條例」第44條第2項，行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，最高可處3600元罰鍰。