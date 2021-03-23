快訊

恐怖！下士遭滑輪砸臉變失智 陸軍司令部得賠1010萬元

F-5E失事／空軍斥資6億汰換彈射椅 因勇鷹恐難準時接替？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／汽車國中校門前直線飆速 險撞上學6學生引爆網怒

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣仁愛國中今上午6名學生走在斑馬線上準備進校上課，一輛白色轎車沒禮讓也沒放慢車速，就朝學生疾駛而去，嚇得導護老師要學生快閃才未造成傷亡，校方怒PO影片譴責駕駛人太過分，也引發網友怒火，籲警方揪出這名無良駕駛。

台14甲線省道是往返埔里、清境地區的主要道路，仁愛國中校門口就緊鄰該幹道旁，但以假日車流最為頻繁；但校門前卻未設置交通號誌，僅劃設斑馬線，並設置提醒減速的「慢」字，部分駕駛人視若無睹，未料今更險釀意外。

每天上午7時過後是學生入校高峰期，仁中學務主任今天循往例在校門口導護交通，上午7時20分時見6名學生準備要過馬路，主任趨前到馬路旁指揮學生走斑馬線，並舉手向來車示意煞停，一輛白色轎車竟視若無睹，催足油門往前衝。

「生死一瞬間！」當時6名學生就走在斑馬線上，該輛白色轎車完全沒想禮讓，並未放慢車速或煞停，主任驚覺不對急向學生大喊，要走在前方的3名學生快衝過來，後面3人則是嚇得往後退，看著白車呼嘯而過，現場7人嚇出一身冷汗。

而不禮讓行人的危險駕駛行徑也被校門前監視器全拍下，校方人員上網PO出驚險一瞬間，希望往來汽機車減速慢行，但畫面一出引爆網友怒火，痛批該名駕駛人「眼睛瞎了嗎」、「駕照用雞腿換的嗎」等，更紛紛表示這種行為絕不能姑息。

仁愛國中校長朱珮芬說，已提供相關畫面給當地警方追查，過去曾爭取設置交通號誌，經評估流量不足受挫；仁愛鄉公所則表示，校門前幹道限速30公里，但因道路筆直常見超速行駛，相當危險，後續將邀集相關單位重新研議設置號誌。

仁愛警分局則表示，已根據校方提供未禮讓學童過馬路的影片，並調閱路口監視器確認其違規行為明確，依照「道路交通管理處罰條例」第44條第2項，行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行，最高可處3600元罰鍰。

南投縣仁愛國中學生過馬路要走到校門口，白色轎車遠遠就看見卻仍朝學生急駛而去。圖／讀者提供
南投縣仁愛國中學生過馬路要走到校門口，白色轎車遠遠就看見卻仍朝學生急駛而去。圖／讀者提供

延伸閱讀

撞貨櫃車 轎車6人傷

台中台灣大道轎車和機車擦撞 3人受傷送醫

追撞貨櫃車乘客噴車外 台南鹽水轎車擠6人輕重傷送醫

苑裡轎車深夜轉彎失控 波及2車險些衝進民宅

相關新聞

影／汽車國中校門前直線飆速 險撞上學6學生引爆網怒

南投縣仁愛國中今上午6名學生走在斑馬線上準備進校上課，一輛白色轎車沒禮讓也沒放慢車速，就朝學生疾駛而去，嚇得導護老師要學...

大膽竊賊毀佛像偷香油錢 南警一天破案

「你好大膽，連香油錢也敢偷！」台南市東區小東路與東興路口，有尊阿彌陀佛像，長期護佑著當地居民，昨天一早廟方人員照慣例到廟...

影／牽車也能摔？網虧「表演犁田」 原來禍首是它！

牽車也能摔車？臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」最近有一支影片引發網友幽默留言，影片中的2名男子不知何故，在馬路...

影／半夜施放高空煙火擾民 新店警以車追人依法開罰

新北市昨天有人半夜施放高空煙火擾民，新店警方以車追人，查獲施放的邱姓男子，依違反社維法裁罰，並函請消防局依相關法規裁罰。

假檢察官來電稱涉案 22歲女大生心急險遭騙28萬元

桃園中壢一名22歲湯姓女大生22日接到詐騙集團電話，一名男子假冒檢察官稱其銀行帳戶涉及國外綁架案件，需配合檢方調查，女大...

影／妹吃烏魚子過敏無法呼吸 姐狂按喇叭急找警助開道

台中市警察局豐原分局頂街派出所警員日前騎機車巡邏至豐原區三環路與圓環北路口時，一輛白色休旅車突然狂按喇叭，員警上前查看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。