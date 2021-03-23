假檢察官來電稱涉案 22歲女大生心急險遭騙28萬元

桃園中壢一名22歲湯姓女大生22日接到詐騙集團電話，一名男子假冒檢察官稱其銀行帳戶涉及國外綁架案件，需配合檢方調查，女大生心生畏懼趕到銀行欲提領28萬元，因領錢時神情緊張且不斷與人通話，行員擔心女大生遭詐騙，通知警方到場協助，最終成功阻詐。

中壢警方表示，湯女日前接到詐騙電話，男子自稱檢察官，稱因最近有抓到一位涉及國外綁架案的犯嫌將犯罪贓款，匯入女大生名下的銀行帳戶裡，請女大生提領現金28萬元給檢方，配合後續案件偵辦。

詐團要求提領過程中皆需保持通話，並稱因涉及偵查不公開原則，要女大生不得向其他人透露該案件，女大生不疑有他連忙前往銀行提領現金。行員見女大生邊講電話邊填寫提款單，詢問時又支支吾吾，驚覺有異隨即通知警方到場，員警趕抵苦口婆心勸說，但女大生仍對詐騙集團的話術深信不疑。