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假檢察官來電稱涉案 22歲女大生心急險遭騙28萬元

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園中壢一名22歲湯姓女大生22日接到詐騙集團電話，一名男子假冒檢察官稱其銀行帳戶涉及國外綁架案件，需配合檢方調查，女大生心生畏懼趕到銀行欲提領28萬元，因領錢時神情緊張且不斷與人通話，行員擔心女大生遭詐騙，通知警方到場協助，最終成功阻詐。

中壢警方表示，湯女日前接到詐騙電話，男子自稱檢察官，稱因最近有抓到一位涉及國外綁架案的犯嫌將犯罪贓款，匯入女大生名下的銀行帳戶裡，請女大生提領現金28萬元給檢方，配合後續案件偵辦。

詐團要求提領過程中皆需保持通話，並稱因涉及偵查不公開原則，要女大生不得向其他人透露該案件，女大生不疑有他連忙前往銀行提領現金。行員見女大生邊講電話邊填寫提款單，詢問時又支支吾吾，驚覺有異隨即通知警方到場，員警趕抵苦口婆心勸說，但女大生仍對詐騙集團的話術深信不疑。

員警持續向女大生解釋，這是近年來典型詐騙集團手法，假冒檢警辦案，藉由民眾無知、恐慌的心理，進一步騙取個資或告知帳戶遭冒用，女大生驚覺遭到詐騙後，才恍然大悟，取消提領款項之念頭，保住了生活費。

桃園中壢一名22歲湯姓女大生日前險遭詐騙28萬元，所幸行員與警方成功聯手阻詐。記者朱冠諭／翻攝
桃園中壢一名22歲湯姓女大生日前險遭詐騙28萬元，所幸行員與警方成功聯手阻詐。記者朱冠諭／翻攝

詐騙集團

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