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1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

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影／妹吃烏魚子過敏無法呼吸 姐狂按喇叭急找警助開道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警察局豐原分局頂街派出所警員日前騎機車巡邏至豐原區三環路與圓環北路口時，一輛白色休旅車突然狂按喇叭，員警上前查看，發現副駕駛座廖姓女子臉色蒼白，無法呼吸，趕緊開起警報器前導，15分鐘的車程縮短為5分鐘，順利護送廖女就醫。

豐原分局頂街派出所長張智凱及警員陳孝嚴，本月20日晚間9時騎機車巡邏，行經豐原區三環路與圓環北路口，突遭1輛白色休旅車狂按喇叭，員警趨前了解，發現副駕駛座廖姓女子臉色蒼白、無法呼吸，警方趕緊開起警報器前導，護送其就醫。

經警方瞭解，廖女疑似吃到引發過敏的「烏魚子」，導致無法正常呼吸，姐姐當天返回后里住家發現後，趕緊開車載妹妹至豐原醫院就醫，但一時慌亂找不到醫院，剛好看到2名警察，急中生智，就狂按喇叭向警方呼救。

員警一路疾駛開道，將15分鐘的車程縮短為5分鐘，廖女順利抵達急診室，經醫生急救，廖女終於穩定生命跡象。

員警開起警報器前導，順利護送廖女就醫。圖／民眾提供
員警開起警報器前導，順利護送廖女就醫。圖／民眾提供

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