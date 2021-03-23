久病纏身女子傳輕生 清水警緊急搜索2小時救回一命

一名久病纏身女子傳出要輕生，台中市清水警方地毯式搜索2時，終於在一處石頭上方，看到女子正要輕生，員警千鈞一髮從繩上搶回一命。

台中市清水警分局清水派出所本16日凌晨3點許接獲中市第6分局轉報，一名60歲的林姓女子傳訊給丈夫表示要在清水區的某處公園輕生，請求員警緊急協尋。

清水所員警林靖智、林朝明獲報後立即趕往公園附近搜索，同時緊急搜尋林女的手機訊號位置，發現訊號出現在清水區紫雲巖一帶，兩名員警馬上前往並展開全面地毯式搜索。經搜尋2個多小時，警方不放棄的持續穿梭林間找尋，最後終於在鰲峰山運動公園步道旁發現林女身影，她站在堆疊的石頭上以垂掛的童軍繩輕生，幸好員警見狀趕緊將她從繩子上抱了下來，緊急從鬼門關前救回性命，避免一場憾事發生。

林女事後向警方表示，她受憂鬱症及其他慢性疾病折磨多年，覺得很不快樂，經員警耐心勸說下，林女向警方承諾會好好珍惜生命，不再讓家人擔心，家屬很感謝警方積極搶救，離開前也頻頻向警方點頭道謝。最後在警方勸說下徵得親屬同意，將林女強制送醫治療及安置，並同時通報自殺防治中心介入輔導。

清水派出所長黃秉鈞表示，呼籲民眾珍惜生命，關心自己及周邊親友的情緒困擾，若發現自己或親朋好友有憂鬱傾向或是輕生念頭，應儘快至相關醫療機構求助，適時紓壓。民眾也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，幫助自己及親友安渡難關。