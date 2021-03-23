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影／詐團稱健保卡遭盜用 85歲翁遭詐90萬永和警逮車手
稱健保卡遭盜用，新北市85歲戴姓男子接獲詐騙集團電話，稱是台中地檢署檢察官要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手陳姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
永和區戴姓男子3月14日接獲自稱是黃姓警官電話，稱其太太的健保卡遭盜用，隨後又接獲自稱是台中地檢署張姓檢察官來電，稱要求提供郵局提款卡密碼後，被害人將提款卡於3月15日下午5時許在永和區中正路129巷內交付歹徒。
3月17日下午2時許在相同地點再次交付美金1萬9000元，3月19日戴男再依歹徒指示到銀行要將美金換成新台幣時遭銀行攔阻，行員發現戴男郵局戶頭內的36萬元皆已被領出，戴男才知受騙，先後共損失約90萬元。
經警方調閱面交地點監視器，發現3月15日及17日出面取款的詐騙集團車手均為同一人，據了解，警方發現該詐騙集團每日上午9時許都會致電戴男，昨天上午9時再度聯繫戴男，相約再次面交33萬元。
永和警分局得和派出所副所長吳曜臣、警員熊禮帆、許弘憲、郭仲軒前往面交地點埋伏，趁詐騙集團車手陳姓男子（30歲）出面取款時，員警一擁而上，當場逮捕陳嫌到案。警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。
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