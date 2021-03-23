快訊

快看！安卓手機今早爆大規模App閃退災情 教你4步驟搞定

1警殉職、至少10死！美國超市爆槍擊 1裸男被捕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／詐團稱健保卡遭盜用 85歲翁遭詐90萬永和警逮車手

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

健保卡遭盜用，新北市85歲戴姓男子接獲詐騙集團電話，稱是台中地檢署檢察官要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手陳姓男子，警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

永和區戴姓男子3月14日接獲自稱是黃姓警官電話，稱其太太的健保卡遭盜用，隨後又接獲自稱是台中地檢署張姓檢察官來電，稱要求提供郵局提款卡密碼後，被害人將提款卡於3月15日下午5時許在永和區中正路129巷內交付歹徒。

3月17日下午2時許在相同地點再次交付美金1萬9000元，3月19日戴男再依歹徒指示到銀行要將美金換成新台幣時遭銀行攔阻，行員發現戴男郵局戶頭內的36萬元皆已被領出，戴男才知受騙，先後共損失約90萬元。

經警方調閱面交地點監視器，發現3月15日及17日出面取款的詐騙集團車手均為同一人，據了解，警方發現該詐騙集團每日上午9時許都會致電戴男，昨天上午9時再度聯繫戴男，相約再次面交33萬元。

永和警分局得和派出所副所長吳曜臣、警員熊禮帆、許弘憲、郭仲軒前往面交地點埋伏，趁詐騙集團車手陳姓男子（30歲）出面取款時，員警一擁而上，當場逮捕陳嫌到案。警詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝
稱健保卡遭盜用，新北市8旬翁遭詐騙要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手。記者王長鼎／翻攝

詐騙集團 健保卡 詐欺

延伸閱讀

桃園新永和市場搬遷恐不及 經發局：彈性調整進駐時間

電話詐騙花招多 通知解除分期付款最常見

他賣手機門號代價僅1千元 詐騙集團當人頭帳戶騙1.7億

未成年扮調查官 老哏詐婦兩千萬

相關新聞

假檢察官來電稱涉案 22歲女大生心急險遭騙28萬元

桃園中壢一名22歲湯姓女大生22日接到詐騙集團電話，一名男子假冒檢察官稱其銀行帳戶涉及國外綁架案件，需配合檢方調查，女大...

影／妹吃烏魚子過敏無法呼吸 姐狂按喇叭急找警助開道

台中市警察局豐原分局頂街派出所警員日前騎機車巡邏至豐原區三環路與圓環北路口時，一輛白色休旅車突然狂按喇叭，員警上前查看，...

影／詐團稱健保卡遭盜用 85歲翁遭詐90萬永和警逮車手

稱健保卡遭盜用，新北市85歲戴姓男子接獲詐騙集團電話，稱是台中地檢署檢察官要求面交，永和警方昨埋伏逮詐騙集團車手陳姓男子...

女兒以公務電腦查個資被訴 竟是為喪偶父親查女友背景

喪偶的彭男與同社區鄰居林女交往，在彰化縣政府社會處上班的女兒彭女，聽聞父親稱林女曾多次酒醉情緒失控，彭女為了解林女的背景...

台中婦靠窗聊天太嗨 不小心7樓墜3樓卡屋頂撿回一命

台中市西區公益路的住商大樓在今早傳出民眾墜樓意外，警、消獲報到場時，發現一名婦人卡在三樓鐵皮屋的屋頂，經救護人員使用破壞...

曳引車疑視線死角 沒看到車頭有女騎士撞下去人卡車底

台中市楊姓男子今天上午7時許，開車行經東區旱溪西路、振興路時要右轉，疑大車視線死角，沒看到右車頭前有一名騎車的陳姓婦人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。