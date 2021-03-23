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女兒以公務電腦查個資被訴 竟是為喪偶父親查女友背景

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

喪偶的彭男與同社區鄰居林女交往，在彰化縣政府社會處上班的女兒彭女，聽聞父親稱林女曾多次酒醉情緒失控，彭女為了解林女的背景，去年向不知情同事借用公務電腦涉嫌查林女的婚姻等個人資料，再傳給父親，未料彭男「不小心，按錯了」傳給林女，經林女提起告訴，台中地檢署今天依瀆職及違反個資起訴彭女、依違反個人資料保護法起訴彭男。

起訴書指出，彭男（53歲）、彭女（29歲）是父女關係，彭女任職於彰化縣政府社會處，擔任保護服務科約聘社會工作員職務。彭男與同社區的鄰居林女常一同飲酒，女兒彭女聽聞父稱說林女曾多次酒醉情緒失控。

彭女為了解林女背景，明知林女並無涉及與彭女執行職務相關的兒童少年保護事件及高風險家庭服務事件，彭女於去年8月4日上午，在彰化縣政府社會處保護服務科的辦公室內，因她自己的公務電腦故障無法登入，向不知情洪姓同事借用公務電腦，以洪女的帳號進入公務電腦。

彭女查得林女的全戶人口查詢資料明細表，內含林女戶籍地址遷出遷入紀錄、婚姻紀錄、一親等親屬，列印後以手機拍下林女的個人戶政資料內容，以LINE傳給父親彭男，要求父親協助確認她取得的個資是否為林女的資料。

未料，彭男從女兒處取得林女的個資後，立即傳給林女，林女驚覺她的個人資料竟遭洩露，向戶政機關查詢該資料的來源，遂報警處理。林女控告彭男涉嫌恐嚇、違反個資，彭男供稱女兒傳給他後，他不小心、按錯了傳給林女，檢察官查出彭男並無對林女恐嚇，依違反個資起訴。

彭女坦承查林女的個人資料，因自己的帳號系統無法登入公務電腦，遂向鄰座不知情洪姓同事借用帳號登入，查詢林女的個資，檢方依瀆職及違反個資將彭女起訴。

喪偶的彭男與同社區鄰居林女交往，在彰化縣政府社會處上班的女兒彭女，聽聞父親稱林女曾多次酒醉情緒失控，彭女為了解林女的背景，涉嫌以公務電腦查林女個資，台中地檢署今天依瀆職及違反個資起訴彭女、依違反個人資料保護法起訴彭男。圖／本報資料照
喪偶的彭男與同社區鄰居林女交往，在彰化縣政府社會處上班的女兒彭女，聽聞父親稱林女曾多次酒醉情緒失控，彭女為了解林女的背景，涉嫌以公務電腦查林女個資，台中地檢署今天依瀆職及違反個資起訴彭女、依違反個人資料保護法起訴彭男。圖／本報資料照

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