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台中婦靠窗聊天太嗨 不小心7樓墜3樓卡屋頂撿回一命
台中市西區公益路的住商大樓在今早傳出民眾墜樓意外，警、消獲報到場時，發現一名婦人卡在三樓鐵皮屋的屋頂，經救護人員使用破壞器材後，協助婦人脫困，幸好婦人只有頭部撕裂傷，意識清楚，據查，墜落的江姓婦人是在旁邊的大樓7樓靠窗與同事聊天，因窗戶高度僅至腰際，一時不慎才墜落。
台中市消防局在今天上午9時許獲報，西區公益路的住商大樓傳出墜樓意外，中區、中港消防分隊出動11名隊員前往救援，消防隊到場後發現，受困的江姓女子（48歲）卡在鐵皮3樓屋頂的凹陷處，江女是從隔壁大樓的7樓窗戶墜落。
消防隊使用破壞器材破窗後，前往江女受困的位置，發現江女頭部有撕裂傷，但意識清楚，消防隊以長背板將江女固定後拉至室內，後送中山醫學大學附設醫院治療，詳細的案發原因，由警方後續調查。
經查，江姓女子是在旁邊住商大樓7樓工作的員工，案發時江女靠在窗戶與同事聊天，因窗戶打開，且開口最低處只到腰際，江女聊天時一時動作太大，才不慎從7樓墜落到3樓，幸好只受到輕傷，撿回一命。
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