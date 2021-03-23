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曳引車疑視線死角 沒看到車頭有女騎士撞下去人卡車底

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子今天上午7時許，開車行經東區旱溪西路、振興路時要右轉，疑大車視線死角，沒看到右車頭前有一名騎車的陳姓婦人，當場撞上，並將陳婦卡在車頭底下，但幸好楊的車速緩慢，即時煞車，陳女只受到手腳擦挫傷，無大礙，初判肇因為未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待交大事故組後續釐清，因當時正值上班時間，也一度造成交通壅塞。

據查，楊姓男子（59歲）今天上午7時許，駕駛曳引車沿東區旱溪西路右轉振興路往西方向行駛，但轉彎時疑因大車的視線死角，沒有看到騎車的陳姓婦人（64歲）就在右前車頭位置，楊車撞上陳婦後，將陳婦卡在車頭底下，但幸好楊在發生碰撞後有緊急煞車，未輾過陳婦，陳婦經救護人員到場檢傷，只有手腳擦挫傷、左腳撕裂傷等傷勢。

台中市第三警分局交通分隊獲報到場，因車禍正值上班時間，也造成車輛壅塞狀況，警員也在現場交通疏導，行經該處的網友也在臉書社團「東南區大小事」發布車禍訊息，通知用路人改道。另外楊、陳婦二人都無酒精濃度，初步判斷為楊未注意車前狀況才釀禍，肇事原因有待交大事故組後續釐清。

台中市楊姓男子今早駕駛曳引車行經東區旱溪西路、振興路，右轉沒注意到車頭騎車的陳婦，發生碰撞後將陳婦卡在車底，幸只有手腳擦挫傷、撕裂傷。圖／摘自臉書東南區大小事
台中市楊姓男子今早駕駛曳引車行經東區旱溪西路、振興路，右轉沒注意到車頭騎車的陳婦，發生碰撞後將陳婦卡在車底，幸只有手腳擦挫傷、撕裂傷。圖／摘自臉書東南區大小事
台中市楊姓男子今早駕駛曳引車行經東區旱溪西路、振興路，右轉沒注意到車頭騎車的陳婦，發生碰撞後將陳婦卡在車底，幸只有手腳擦挫傷、撕裂傷。圖／摘自臉書東南區大小事
台中市楊姓男子今早駕駛曳引車行經東區旱溪西路、振興路，右轉沒注意到車頭騎車的陳婦，發生碰撞後將陳婦卡在車底，幸只有手腳擦挫傷、撕裂傷。圖／摘自臉書東南區大小事

車禍

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