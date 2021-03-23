屏東警今年汰換171輛舊機車 2023年全數汰換完畢

屏東縣政府警察局透過縣府、議會支持，從2019開始逐年編列預算汰換警用車，逾齡警用機車比例從93%到目前為止已降至45％，今年共汰換171輛巡邏、偵防機車。縣警局表示，預計2023年，將完成全面汰換超齡機車，未來也會逐年淘汰當年度屆齡機車。

縣警局指出，警方為改善巡邏機車逾齡率偏高問題，2019年便汰換295輛巡邏機車，31輛偵防機車，共326輛，今年縣府核撥1241萬5000元警察局經費，預計，會在採購161輛巡邏機車、10輛偵防機車。

縣警局統計，縣內6年以上巡邏車齡比例，從2019年93%，降至55%，預計2023年，將完成全面汰換超齡機車，未來也會逐年淘汰當年度屆齡機車。

縣警局後勤科指出，縣內巡邏機車、偵防機車共1120輛，警用汽車則為374輛，每年汽機車維修含保養的養護費用約1200萬元，也會視情況追加。

後勤科指出，依警政署規定，機車超過6年車齡就屬逾齡機車，但汰換時，仍須評估車輛具體狀況，若性能嚴重受影響，以及修復困難，會由縣內合法車廠評估車況，在來決定汰換。