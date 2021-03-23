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屏東警今年汰換171輛舊機車 2023年全數汰換完畢
屏東縣政府警察局透過縣府、議會支持，從2019開始逐年編列預算汰換警用車，逾齡警用機車比例從93%到目前為止已降至45％，今年共汰換171輛巡邏、偵防機車。縣警局表示，預計2023年，將完成全面汰換超齡機車，未來也會逐年淘汰當年度屆齡機車。
縣警局指出，警方為改善巡邏機車逾齡率偏高問題，2019年便汰換295輛巡邏機車，31輛偵防機車，共326輛，今年縣府核撥1241萬5000元警察局經費，預計，會在採購161輛巡邏機車、10輛偵防機車。
縣警局統計，縣內6年以上巡邏車齡比例，從2019年93%，降至55%，預計2023年，將完成全面汰換超齡機車，未來也會逐年淘汰當年度屆齡機車。
縣警局後勤科指出，縣內巡邏機車、偵防機車共1120輛，警用汽車則為374輛，每年汽機車維修含保養的養護費用約1200萬元，也會視情況追加。
後勤科指出，依警政署規定，機車超過6年車齡就屬逾齡機車，但汰換時，仍須評估車輛具體狀況，若性能嚴重受影響，以及修復困難，會由縣內合法車廠評估車況，在來決定汰換。
縣警局表示，為確保員警執勤效能與安全，去年與今年，共計汰換497輛警用機車，降低逾齡警用機車比例至45%，今年採購171輛警用機車，於3月16日驗收完畢，已分配給縣內各分局、大隊、隊使用。汰換的機車，將磨除警徽，集中於縣內拖吊場，並於每半年會舉行一次拍賣活動。
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