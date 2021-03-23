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六旬婦拾荒衝到路中央 警急援才知有苦衷助返家

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市近七旬的洪姓婦人平常拾荒維生，但她在18日晚間被巡邏警員發現，拉著手推車在車道中央行走，險象環生，警員趕緊前往協助，並將洪婦帶到路旁安全處，經詢問才知，洪婦因年老而視力退化，加上天色昏暗，才不知自己已走到車道中央，警方擔心洪婦發生危險，因此護送洪婦返家。

台中市第三警分局合作派出所副所長詹勝科、警員田武雄在18日晚間10時許巡邏時，發現洪姓婦人（68歲）拉著手推車走東區精武路、東光路的車道中央，因該處車流量大，讓警方看得捏了一把冷汗。

警方趕緊前往關心，並將洪婦帶到路旁，經查，洪婦獨居，平時靠資源回收維生，因年紀大導致視力模糊，加上入夜天黑，才會看不清楚，以為自己走在人行道上。

雖然洪婦堅持可自行步行返家，但警方考慮到洪婦住處仍有1公里遠，加上洪婦又穿深色衣服，擔心洪婦又發生危險，因此順道載洪婦返家。

警方提醒，民眾夜間外出時，應穿著明亮衣物或配戴反光配件，以提高夜間外出的自身辨識度，確保交通安全。同時呼籲駕駛人，夜間行駛務必打開車燈，注意車前狀況，行經路口或行人穿越道時，務必讓行人先通行，共同維護用路安全。

台中市洪姓婦人拾荒維生，18日因視力模糊，不知已走到車道中央，巡邏警員發現後，前往協助。圖／第三警分局提供
台中市洪姓婦人拾荒維生，18日因視力模糊，不知已走到車道中央，巡邏警員發現後，前往協助。圖／第三警分局提供

車道 獨居 資源回收

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