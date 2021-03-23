六旬婦拾荒衝到路中央 警急援才知有苦衷助返家

台中市近七旬的洪姓婦人平常拾荒維生，但她在18日晚間被巡邏警員發現，拉著手推車在車道中央行走，險象環生，警員趕緊前往協助，並將洪婦帶到路旁安全處，經詢問才知，洪婦因年老而視力退化，加上天色昏暗，才不知自己已走到車道中央，警方擔心洪婦發生危險，因此護送洪婦返家。

台中市第三警分局合作派出所副所長詹勝科、警員田武雄在18日晚間10時許巡邏時，發現洪姓婦人（68歲）拉著手推車走東區精武路、東光路的車道中央，因該處車流量大，讓警方看得捏了一把冷汗。

警方趕緊前往關心，並將洪婦帶到路旁，經查，洪婦獨居，平時靠資源回收維生，因年紀大導致視力模糊，加上入夜天黑，才會看不清楚，以為自己走在人行道上。

雖然洪婦堅持可自行步行返家，但警方考慮到洪婦住處仍有1公里遠，加上洪婦又穿深色衣服，擔心洪婦又發生危險，因此順道載洪婦返家。