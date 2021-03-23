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影／垃圾袋冒白煙 台南有人亂丟鹽酸化學藥劑險傷人

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市一輛垃圾車昨天下午5點多行經南區金華路一段484巷內時，清潔人員發現車上一袋垃圾突然冒出白煙，還散發難聞臭味，連忙移到路旁，並請載運化學藥劑車輛移走。協助處理的南區府南里里長陳進興說，檢視為鹽酸類化學藥劑，請民眾發揮公德心，千萬不要將這類物品丟到垃圾車回収，萬一造成清潔人員或民眾受傷，後果不堪設想。

據了解，黃姓熱心男子昨天下午5點30分經過南區金華路一段484巷71號前，看到一袋冒出白煙垃圾，附近民眾表示是垃圾車經過時，發現車上有垃圾冒煙，才把這袋垃圾置於路邊。

當地府南里長陳進興和台南市警六分局鹽埕派出所員警到場協助處理，研判為鹽酸類化學藥劑。陳進興說，清潔人員擔心冒煙垃圾引發沼氣，甚至陳里長通報環保局，請來專門載運化學藥劑車輛移走，化解虛驚一場。

台南市有民眾亂丟鹽酸化學藥劑垃圾，差點傷到人，員警到場處理。圖／讀者提供
台南市有民眾亂丟鹽酸化學藥劑垃圾，差點傷到人，員警到場處理。圖／讀者提供

陳進興 垃圾車

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