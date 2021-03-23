影／垃圾袋冒白煙 台南有人亂丟鹽酸化學藥劑險傷人

台南市一輛垃圾車昨天下午5點多行經南區金華路一段484巷內時，清潔人員發現車上一袋垃圾突然冒出白煙，還散發難聞臭味，連忙移到路旁，並請載運化學藥劑車輛移走。協助處理的南區府南里里長陳進興說，檢視為鹽酸類化學藥劑，請民眾發揮公德心，千萬不要將這類物品丟到垃圾車回収，萬一造成清潔人員或民眾受傷，後果不堪設想。

據了解，黃姓熱心男子昨天下午5點30分經過南區金華路一段484巷71號前，看到一袋冒出白煙垃圾，附近民眾表示是垃圾車經過時，發現車上有垃圾冒煙，才把這袋垃圾置於路邊。