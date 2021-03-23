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宛如龍捲風！彰化汽車用品工廠陷火海 猛烈濃煙衝天際
彰化市一家工廠上午發生火警，火勢猛烈，頓時濃煙密布，嚇壞上班、上學的民眾，遠看就像龍捲風來襲，由於現場存放不少汽車用品清潔劑，消防人員到場時廠房已全面燃燒，幸好無人受困，火勢目前已控制，消防人員目前還在現場處理。
這家位在彰化市中山路三段的工廠專門生產汽車清潔、保養用品，今天上午7點半發生大火，彰化縣消防局派出4個分隊、12多輛各式消防廠到場搶救，救災車組前往途已中看到濃煙，工廠陷入火海，整個廠房約990平方公尺，初步燃燒面積約150平方公尺。
彰化消防局指出，由於工廠周遭都是農田，火勢沒有延燒趨勢，8點多火勢已控制，詳細起火原因仍待調查。
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