宛如龍捲風！彰化汽車用品工廠陷火海 猛烈濃煙衝天際

彰化市一家工廠上午發生火警，火勢猛烈，頓時濃煙密布，嚇壞上班、上學的民眾，遠看就像龍捲風來襲，由於現場存放不少汽車用品清潔劑，消防人員到場時廠房已全面燃燒，幸好無人受困，火勢目前已控制，消防人員目前還在現場處理。

這家位在彰化市中山路三段的工廠專門生產汽車清潔、保養用品，今天上午7點半發生大火，彰化縣消防局派出4個分隊、12多輛各式消防廠到場搶救，救災車組前往途已中看到濃煙，工廠陷入火海，整個廠房約990平方公尺，初步燃燒面積約150平方公尺。