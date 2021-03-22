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桃消防局開發聯網系統 精確掌握救災現場狀況

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園市消防局今天在觀光工廠「手信霧隱城」實施搶救演練，並首次運用最新開發的「救災人員現場管制系統」，讓消防員配戴識別裝置，指揮人員可用APP隨時掌握個人及裝備狀況，4月起將全面在桃園使用。

桃園市消防局斥資500萬元開發全國首創的「救災現場人員管制系統」，由個人識別裝置、平板電腦、救災現場APP組成。指揮中心股長彭國銘表示，當消防員到達救災現場，從人員報到、編組，到進火場管制及調度等工作，可透過配戴在消防員個人身上的無線射頻裝置，搭配APP系統整合，完整呈現救災人員相關資訊。

消防局長謝呂泉表示，傳統火災現場人力調配以手寫白板管理，常因現場混亂無法精確掌握狀況，新系統可望提升救災人員安全，幫助救災幕僚掌控即時狀態，並提供未來勤務分析應用；希望藉由此次搶救演練，能讓消防人員更加熟悉該系統，在未來實際救災時能快速的操作應用，增加救災搶救效率。

桃園市消防局今天首次運用最新開發的「救災人員現場管制系統」，4月起將全面在桃園使用。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局今天首次運用最新開發的「救災人員現場管制系統」，4月起將全面在桃園使用。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局今天首次運用最新開發的「救災人員現場管制系統」，4月起將全面在桃園使用。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局今天首次運用最新開發的「救災人員現場管制系統」，4月起將全面在桃園使用。圖／桃園市消防局提供

消防員 觀光工廠

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