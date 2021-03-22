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影／22歲美髮女子被拘禁虐打14天 警逮多名男女嫌犯
台中市22歲葉姓美髮女子被拘禁14天虐打，雙手布滿瘀青，全身上下傷痕累累，她拘禁在七期一家汽車旅館，今天逃出求救，警方逮捕一男二女嫌疑人，朝妨害自由、恐嚇、傷害案罪偵辦中。
警方表示，葉姓女子的母親本月下旬透過朋友向台中市大甲分局大甲派出所連繫，稱女兒3月上旬離家後未歸，但不在家中這段期間都有使用LINE和母親聯络，母親勸女兒回家，女兒都不願意，警覺有異。
事後母親獲知，女兒是與另2位女姓友人，22歲呂姓女子19歲易姓女子一起離家，警方跟莊女討論後，認為無故離家未歸，案情不單純，昨天到派出所通報協尋人口 。
大甲分局受理並通報相關單位積極協尋，今天早上6點，接獲中市第六警分局通知，大甲分局受理22歲葉姓女子協尋人，她今天到市政派出所報案，葉女說她被限制行動及傷害，自己逃出，警方隨即在台中市一家汽車旅館循線查獲相關人員，包括38歲吳姓女子與丈夫36歲王姓男子、另2名被協尋人呂女及易女也在場。
大甲分局和第六分局成立專案小组共同偵辦，初步調查，葉女在離家過程中，因被指稱有金錢糾紛及偷800元行為，受到其他相關人員惡言相向，拿麻將皮尺毆打成傷，葉女四肢及右眼都瘀青，全案依妨害自由、恐嚇及傷害罪移送台中地檢署偵辦。
大甲分局長李建興表示，本案於接獲報案後，立即成立專案小組全力查緝，立即將犯嫌緝獲到案，警方對於維護社會秩序責無旁貸，絕不容許不法行為挑戰公權力，違法分子都將依法究辦，以保障市民安全；此外，受理失蹤人口未有時間限制，只要家人走失，家屬第一時間便可撥打110或至鄰近派出(分駐)所報案，如此才能在黃金時間協尋，讓家人盡早返家。
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