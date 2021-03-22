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假警察電話詐騙遇真警察 遭霸氣拆穿秒掛

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市左營區65歲陳姓男子昨天上午接到疑似不明來電，陳男掛電話後打110請警方到場協助，警方到達時陳男正好又接到詐騙集團打來自稱警察，現場員警見狀霸氣向電話那頭說，「我是左營分局文自派出所，哩麥擱騙啊啦！」詐騙集團才嚇得掛掉電話。

陳男向警方表示，他昨天上午11時許接到自稱中華電信電話，要提醒他有一支手機門號積欠電話費沒繳，等陳男向對方表示沒有該支電話，他們又說是個資遭外洩，需要報警處理，陳男掛電話後打110報警，請員警到場協助，過沒多久又有電話打來，自稱是警察，要以電話幫他受理報案。

左營警分局員警到場時，陳男正在與自稱警察的人通電話，陳男向門口員警小聲說「我也正在報案，電話有錄音，請你們小聲一點」現場員警發現有異，直接接過電話，並霸氣表示他就是員警「你現在要怎樣？哩麥擱騙啊啦！」詐騙集團才掛斷電話。

員警事後向陳男解釋，假冒個資遭盜用、假檢警都是詐騙集團慣用詐術，民眾如接獲不明電話務必小心，詐騙集團可能會假冒成任何單位來詐騙，切勿按照對方指示匯款、購買點數或操作提款機，有任何疑問，請撥打110或165反詐騙專線。

高雄市左營區65歲陳姓男子昨天上午接到疑似不明來電，報警後又接到自稱警察來電，直接被真警察霸氣揭穿。記者陳玫伶／翻攝
高雄市左營區65歲陳姓男子昨天上午接到疑似不明來電，報警後又接到自稱警察來電，直接被真警察霸氣揭穿。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團 警察 個資

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