表兄弟鬩牆亮刀打架 弟打輸送醫院哥打贏送法院

新北市新店區新烏路今天近午發生表兄弟因口角衝突，釀成表哥拿刀刺傷表弟的案件，警方獲報逮捕31歲王姓男子，偵詢後依殺人未遂罪嫌移送法辦。

此案發生在上午11時許，29歲林姓男子前往31歲王姓表哥位於新店屈尺地區住處，表兄弟倆因細故爆發激烈口角，據稱林男先拿武器作勢攻擊表哥，王姓表哥聲稱為了自衛，拿出折疊小刀攻擊表弟，導致表弟胸口、腹部多處刀傷，家屬見狀出面制止並叫計程車將表弟送往新店耕莘醫院就醫。