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貨車未注意限高撞翻養蜂箱 蜂群亂竄路人嚇傻

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。警方獲報後到場協處，並通知縣府農業處人員驅趕蜜蜂，歷經兩個多小時才將道路恢復，警方也依法向藍男開罰。

這起事故，發生於今天上午8時30分，藍男駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，導致箱內蜜蜂傾巢而出。

藍男見狀立刻報警，警方獲報到場，同時通知農業處相關人員與清潔隊，一同到場驅趕蜜蜂，並清理路面，歷時2個多小時，才順利將路面蜂窩碎片、蜜蜂屍體及碎木清除，於10時50分恢復交通，所幸，過程中並無任何人員傷亡。

由於藍男未注意涵洞1.9公尺的限高，造成事故發生，警方將他依違反道路交通管理處罰條例第60條2項3款處，處900至1800元罰鍰，同時呼籲用路人行經涵洞時，務必注意限高，以維行車安全。

屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝
屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。記者陳弘逸／翻攝

蜜蜂

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