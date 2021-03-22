貨車未注意限高撞翻養蜂箱 蜂群亂竄路人嚇傻

屏東一名75歲藍姓男子，今天上午駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，箱內蜜蜂傾巢而出影響路面交通。警方獲報後到場協處，並通知縣府農業處人員驅趕蜜蜂，歷經兩個多小時才將道路恢復，警方也依法向藍男開罰。

這起事故，發生於今天上午8時30分，藍男駕駛一輛裝載養蜂箱的貨車，行經長治鄉復華街，國道3號下方涵洞時，疑似未注意限高就進入涵洞，不慎撞倒養蜂箱，導致箱內蜜蜂傾巢而出。

藍男見狀立刻報警，警方獲報到場，同時通知農業處相關人員與清潔隊，一同到場驅趕蜜蜂，並清理路面，歷時2個多小時，才順利將路面蜂窩碎片、蜜蜂屍體及碎木清除，於10時50分恢復交通，所幸，過程中並無任何人員傷亡。