影／男冒乘客持刀搶錢不成 挾持小黃司機自撞被收押

新北市土城區日前發生計程車搶案，42歲王姓男子佯裝乘客搭車，亮刀搶錢不成改成搶車，但是他開著計程車僅走了大約2公里，便撞上捷運施工圍籬，倉皇開門逃逸，警方獲報花10個小時將他逮捕歸案。

王嫌是在18日下午1時30分許，於土城區學府路隨手攔了1輛計程車，上車開沒多遠，他竟亮出預藏的水果刀勒索2千元但被拒絕。當時車剛好開至金城、延和路口停等紅燈，王嫌持刀要脅曾姓司機到後座，改由他開車往中和方向行駛。

但只開約2公里距離，便因車速過快失控，在土城區金城路與中和區連城路口撞上捷運工地圍籬停下。曾姓司機頭部撞擊受傷，連忙開門下車，王嫌也下車往三峽方向逃逸。