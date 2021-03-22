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影／男冒乘客持刀搶錢不成 挾持小黃司機自撞被收押

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市土城區日前發生計程車搶案，42歲王姓男子佯裝乘客搭車，亮刀搶錢不成改成搶車，但是他開著計程車僅走了大約2公里，便撞上捷運施工圍籬，倉皇開門逃逸，警方獲報花10個小時將他逮捕歸案。

王嫌是在18日下午1時30分許，於土城區學府路隨手攔了1輛計程車，上車開沒多遠，他竟亮出預藏的水果刀勒索2千元但被拒絕。當時車剛好開至金城、延和路口停等紅燈，王嫌持刀要脅曾姓司機到後座，改由他開車往中和方向行駛。

但只開約2公里距離，便因車速過快失控，在土城區金城路與中和區連城路口撞上捷運工地圍籬停下。曾姓司機頭部撞擊受傷，連忙開門下車，王嫌也下車往三峽方向逃逸。

警方獲報後，調閱監視器鎖定王嫌，查出他就住在距離上車處不遠，犯案後逃回家裡藏匿，隨即將他逮捕歸案，偵詢後依強盜、妨害自由、傷害罪嫌移送法辦，王男因拒不認罪，被新北地院裁定收押。

王姓嫌犯挾持計程車司機自行開車，結果失控自撞捷運工地圍籬。記者林昭彰／翻攝
王姓嫌犯挾持計程車司機自行開車，結果失控自撞捷運工地圍籬。記者林昭彰／翻攝
計程車司機在撞車之後，迅速開門逃出。記者林昭彰／翻攝
計程車司機在撞車之後，迅速開門逃出。記者林昭彰／翻攝

計程車 捷運

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