網路嗆「機車像計程車」兩派人馬談判噴辣椒水 警方逮10人法辦

楊姓少年在網路臉書上PO文酸龔姓少年改裝機車像計程車，相互在網路嗆聲，昨天清晨2點在安平觀夕平台談判，楊等６人先到，龔一行１０人後到後馬上下車持辣椒水涉嫌噴射楊，持球棒砸車，楊還來不及動手遭辣椒水噴灑，紅腫疼痛送醫，警方獲報後，將龔姓主嫌共1０人查緝到案，查扣棍棒等證物，全案將依聚衆鬥毆、傷害、毀損罪嫌法辦。

警方調查，楊姓與龔姓少年二位青年互不認識，因在網路臉書上酸龔姓機車改裝像計程車引發不滿而相互網路嗆聲，邀約雙方人馬昨天凌晨2點在本轄安平觀夕平台附近談判，楊姓被害人一行６人先到，另一方龔姓少年一行１０人趕到現場，隨即下車就持辣椒水噴射對方並持球棒砸車，楊皮膚因遭辣椒水噴灑而紅腫疼痛不已而送醫，隨即向１１０報案。

台南市警四分局接獲報案後，在員警前與被害人受理了解狀況後，由本分局偵查隊籌組專案小組立即分工前往追查， 將龔姓主嫌及相關成員等1０人查緝到案，並查扣棍棒等證物法辦。