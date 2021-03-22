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網路嗆「機車像計程車」兩派人馬談判噴辣椒水 警方逮10人法辦

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

楊姓少年在網路臉書上PO文酸龔姓少年改裝機車像計程車，相互在網路嗆聲，昨天清晨2點在安平觀夕平台談判，楊等６人先到，龔一行１０人後到後馬上下車持辣椒水涉嫌噴射楊，持球棒砸車，楊還來不及動手遭辣椒水噴灑，紅腫疼痛送醫，警方獲報後，將龔姓主嫌共1０人查緝到案，查扣棍棒等證物，全案將依聚衆鬥毆、傷害、毀損罪嫌法辦。

警方調查，楊姓與龔姓少年二位青年互不認識，因在網路臉書上酸龔姓機車改裝像計程車引發不滿而相互網路嗆聲，邀約雙方人馬昨天凌晨2點在本轄安平觀夕平台附近談判，楊姓被害人一行６人先到，另一方龔姓少年一行１０人趕到現場，隨即下車就持辣椒水噴射對方並持球棒砸車，楊皮膚因遭辣椒水噴灑而紅腫疼痛不已而送醫，隨即向１１０報案。

台南市警四分局接獲報案後，在員警前與被害人受理了解狀況後，由本分局偵查隊籌組專案小組立即分工前往追查， 將龔姓主嫌及相關成員等1０人查緝到案，並查扣棍棒等證物法辦。

這起年輕人在網路互嗆衝突，警方查出，參與助陣毆打林姓男子告知，警方這是「情義相挺，見義勇為」所為，令在場員警不能苟同。刑警並勸戒要注意本身言行行為，勿讓此偏差思維害人又害己。

台南兩派人馬網路互嗆，警方查扣球棒法辦。圖／讀者提供
台南兩派人馬網路互嗆，警方查扣球棒法辦。圖／讀者提供

計程車 青年

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