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婦人三角崙山失蹤 北宜搜救人員寒風冷冽搜尋第3天

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

45歲越南籍阮姓婦人20日上午經由宜蘭聖母山莊在三角崙山附近迷途，兒子向縣消防局報案，今天增派新北市消防局共派出四組人馬搜尋，失蹤已進入第三天，今天氣溫劇降、山區酷寒霧氣濃厚，增加搜救困難度，四周都是芒草與箭竹林，連搜救人員都差點迷失方向。

家住宜蘭員山鄉的阮姓婦人，20日上午10點獨自前往聖母山莊（抹茶山）方向登山，有可能想要去「蘭陽屋脊」，原訂當天來回；但是走到海拔一千公尺的三角崙山附近迷路，她在12點半用手機拍下一段迷路四周環境的影片給兒子，後來連繫不上，阮婦未攜帶禦寒衣物、糧食及飲水，兒子覺得情況不對，下午3點41分報案，請求派人救援。

「聖烘縱走」線素有「蘭陽屋脊」又稱為蘭陽平的聖稜線，即為「聖烘縱走」，走在聖母山莊與烘爐地山兩地綿延山頂稜線上，天氣好時，層層疊疊的山頭構成絕佳的視野；烘爐地山頂向北銜接三角崙山、鶯仔嶺一直延伸到三貂角，是蘭陽地區屋脊，這條主要稜線，是許多山友心目中的夢幻路線。

研判婦人有可能要走去「蘭陽屋脊」，今天除了縣消防局派出三組人馬搜尋三角崙山西北側，新北市消防局也加入一組搜尋三角崙山東南側，包括林務局與民間救難團體共動員20餘人在山區搜尋，今天中午抵達婦人傳送影片的失蹤位置，但未見其人影。

由於冷氣團來襲，山區氣溫驟降，下雨且濃霧，連搜救人員都快受不了，阮姓婦人衣著單薄，情況讓人擔心。

阮姓婦人從停車場步行準備要去登山的最後身影。圖／翻攝監視器
阮姓婦人從停車場步行準備要去登山的最後身影。圖／翻攝監視器
搜救人員今天在三角崙山附近搜尋失蹤的阮姓婦人，四周都是雜草與箭竹，由於天冷加上濃霧，增加搜救困難度。圖／讀者提供
搜救人員今天在三角崙山附近搜尋失蹤的阮姓婦人，四周都是雜草與箭竹，由於天冷加上濃霧，增加搜救困難度。圖／讀者提供

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