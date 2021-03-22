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影／在社區道路騎腳踏車...女童被車撞 母挨嗆怎當媽
一名家長在網路貼文並且PO出影片，影片中有一個女童在社區道路騎腳踏車，沒過多久，一輛白色休旅車從巷子裡面開出來。女童看見右前方有來車，在巷口前停下來，但白色休旅車沒有停車，在左轉之後撞倒女童。女童的母親焦急跑上前去查看女兒有沒有受傷，當場與白車駕駛理論起來。
女童的母親表示，她問對方「沒看到小孩嗎？」，但對方不但回她「車那麼高，沒看到」，還反罵女童的母親「怎麼當媽的，怎麼會讓小孩在社區騎車」？女童的母親痛批這名白車駕駛態度差，不但沒有一聲道歉，全程也都沒有下車。她反嗆對方「社區的路不能騎車？不能走路？那最好你永遠不要走在上面」！
不過影片PO出後，網友的留言反應也很兩極：「腳踏車已經停住，而且車子逆向撞，基本上肇責100%」、「開車撞到人就應該下車查看才對」、「都在路邊停下來了，還被駕駛逆向撞到？」、「還有人說小孩亂跑，小孩是衝過去給他撞喔？」、「駕駛問題很大，但這位媽媽也有錯」、「停車場就是停車場啊，隨時都會有車開來開去的」、「沒聽過馬路如虎口？這家長太沒危機感！」、「她只是個孩子，為何讓她一人在停車場騎車？」、「放任小孩在無人車分道的場所玩，就該看緊一點」、「我不會在這麼高風險的地方，讓孩子騎腳踏車」。
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