影／在社區道路騎腳踏車...女童被車撞 母挨嗆怎當媽

一名家長在網路貼文並且PO出影片，影片中有一個女童在社區道路騎腳踏車，沒過多久，一輛白色休旅車從巷子裡面開出來。女童看見右前方有來車，在巷口前停下來，但白色休旅車沒有停車，在左轉之後撞倒女童。女童的母親焦急跑上前去查看女兒有沒有受傷，當場與白車駕駛理論起來。

女童的母親表示，她問對方「沒看到小孩嗎？」，但對方不但回她「車那麼高，沒看到」，還反罵女童的母親「怎麼當媽的，怎麼會讓小孩在社區騎車」？女童的母親痛批這名白車駕駛態度差，不但沒有一聲道歉，全程也都沒有下車。她反嗆對方「社區的路不能騎車？不能走路？那最好你永遠不要走在上面」！