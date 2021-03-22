高市凹子底公園街友推打撿玩具男童 遭強制就醫

高雄凹子底公園昨天下午發生長期睡在公園的王姓男子追打孩童案，警方表示，因小男孩要撿椅子下玩具，王男一時慌張才推了他，但家長未提告追究，將把王男強制就醫。

美食節目主持人Summer陳衣絃昨天晚間在臉書貼文指出，昨天下午帶小孩去凹子底公園散步時，發現一名男子推了在椅子前的小男孩，甚至準備揮小男孩巴掌，幸經自己大吼勸阻，男子才作罷。但半小時後，陳衣絃一家又看到這名男子想追打另名小女孩，幸又被她老公上前制止理論，救下小女孩。

被攻擊的男孩家長事後在貼文底下留言致謝，她說昨晚已經做筆錄，但因員警稱男子未手持武器攻擊，只能通報社會局介入處理。若是流浪在公園的男子不願接受安置，那也不能強制他，所以還是要請附近家長多留意。

警方指出，派出所昨天下午5時52分獲報，長期流連在凹子底公園的48歲王男追打小男孩，但員警到場時發現雙方均已離開現場。

小男孩家長向警方供稱，當天可能是因小男孩要撿王男平時睡覺的椅子下玩具，導致王男一時慌張，推了小男孩一把。不過家長事後確認小男孩未受傷，所以未提告追究。

派出所事後除派員加強周遭巡邏外，也在昨晚9時50分尋獲睡在公園的王男與其母親，並將他們帶回所內約制，分局在依兒少事件通知高雄市政府社會局後，也依社會秩序維護法裁處，將他強制就醫。